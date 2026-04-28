Vlade Divac nije krio nezadovoljstvo zbog ponašanja agenata u košarci i objasnio je šta sve menadžeri rade i sa kakvim situacijama se suočavao.

Vlade Divac bio je vrhunski košarkaš sa dugom NBA karijerom. Poslije toga je bio i u ulozi generalnog menadžera u Sakramentu i tu se nije toliko dobro snašao. Napravio je ogromnu grešku odlukom da ne draftuje Luku Dončića, ali to nije bilo sve. Pričao je i sa kakvim sve problemima se suočavao sa agentima igrača.

"Neću pričati o imenima. Htio sam da trejdujem jednog igrača i da budem iskren, htio sam da kažem to tom igraču, šta ću da uradim. Da ne bude iznenađen. Postoji komunikacija sa igračima svakodnevno o košarci, ali o biznisu pričate sa agentima. Zvao sam menadžera, rekao mu, pitao me gdje hoću da ga trejdujem, pa sam mu rekao. Onda je pozvao drugog generalnog menadžera i rekao mu i tako mi 'ubio' dogovor. Onda sam morao da zovem tog generalnog menadžera i da prihvatim slabiju ponudu da bih napravio trejd. Uslov je bio da nikome ne kažemo", objasnio je Divac u podkastu kod Bajrona Skota.

Nije se na tome završilo. Bio je to samo početak haosa i nešto što mu je zasmetalo.

"Agent je onda otišao u medije i pričao da nisam iskren i da mu nisam rekao. Prvi put sam to učinio i onda mi je on to uradio."

"Igrači imaju pet agenata, ja sam imao samo jednog"

Nastavio je da priča o uticaju menadžera na igrače i tvrdi da košarkaši moraju da shvate ko za koga radi.

"Pogledajte šta se dešava sada, ne samo u NBA ligi nego i širom svijeta. Igrači tokom karijere imaju četiri-pet agenata. Ja sam imao istog agenta do penzije, prijatelji smo i dan-danas. Igrači moraju da shvate da agenti rade za njih, ne suprotno, ali to ne shvataju", pojasnio je Vlade.

Na to se nadovezao Bajron Skot, trosturki NBA šampion i voditelj podkasta.

"Lojalnost ne postoji, ne krivim igrače. Ti si bio u menadžmentu i oni će da te koriste dokle god im koristiš. Igračima kažem da uzmu svoj novac, jer će da ostanu bez novca kada prestanu da budu korisni. Ranije je bilo mnogo više lojalnosti, od vlasnika, organizacije, igrača. Sada se promijenilo. Igrači nisu lojalni, skaču iz tima u tim. Generalni menadžeri i vlasnici samo mijenjaju igrače", poručio je Skot.

"Momak, moraš da završiš u Lejkersima"

Ispričao je Divac na kraju i kako je došlo do toga da se penzioniše u Lejkersima, klubu koji ga je draftovao 1989. godine.

"U posljednjoj godini u NBA ligi me pozvao jedna vlasnik i rekao 'Momak, kada počneš sa Lejkersima, moraš da završiš sa Lejkersima.' Bio je to Džeri Bas. Taj čovjek je bio nevjerovatan, najbolji vlasnik ikada. Vratio me je tamo, to je lojalnost", zaključio je Divac koji je u NBA karijeri imao prosjek od 11,8 poena, 8,2 skoka i 1,4 blokade po meču.