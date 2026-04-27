Vlade Divac objasnio razloge zbog kojih nije htio da dovede Luku Dončića u Sakramento Kingse kada je mogao da ga bira kao drugi "pik" NBA drafta.

Slavni košarkaš i NBA funkcioner Vlade Divac (58) gostovao je u podkastu svog bivšeg saigrača iz Lejkersa Bajrona Skota (65) i govorio o promašaju koji će ga dugo pratiti - Luki Dončiću (27).

Zašto ga nije doveo kada je mogao? Nekoliko je razloga - strah da će izgubiti tada prvu zvijezdu ekipe Dierona Foksa (koji je sada u San Antoniju), a poslije toga i samog Luku Dončića. Takođe, otkrio je da su u klubu vidjeli Dončića kao krilo, dok je on želio da Luka igra plejmejkera. I povrh toga, osjeća da bi Slovenac bio "preveliki" za Sakramento Kingse.

"Zapravo, išao sam u Madrid da razgovaram sa Lukom godinu prije drafta. Bio je na vrhu liste, ali znate... Očigledno izgleda da sam pogriješio. On je nevjerovatan talenat, uz Nikolu (Jokića) je jedan od najboljih igrača lige", kazao je Divac.

"Moje razmišljanje je bilo takvo da sam ga vidio kao plejmejkera. Asistenti su mi govorili da može da igra nisko krilo, a ja sam im odgovarao da je on plejmejker, trener na terenu. Osjećao sam da ću morati da trejdujem Dierona Foksa, ako dovedem Luku. A, već sam izgradio odnos sa Foksom, vidio da može da uradi stvari koje su nam potrebne kao timu sa malog tržišta. Savršeno nam je odgovarao", objasnio je legendarni srpski košarkaš.

Prema njegovom mišljenju, Sakramento bi bio "premali" za Luku Dončića.

"Luka je za to vrijeme bio igrač za veliko tržište i osjećao sam da ću ga u dogledno vrijeme izgubiti ako ga izaberem. Bila je to teška odluka i da mogu da se vratim, vjerovatno bih ga draftovao. Ima nevjerovatnu karijeru", rekao je Divac.

Koga je Sakramento doveo umjesto Dončića?

Kao prvi operativac sportskog sektora Sakramento Kingsa, Divac je na NBA draftu 2018. godine propustio priliku da odabere Luku Dončića kao drugi "pik". Umjesto njega, birao je krilnog centra koledža Djuk, Marvina Beglija (27), koji je sada igrač Dalas Maveriksa, sa zanemarljivom NBA karijerom (Sakramento, Detroit, Vašington, Memfis, Vašington, Dalas...).

Begli se zadržao u Sakramentu samo dvije godine, a Dončić je odmah počeo da piše istoriju lige.

Slovenac je pravo iz Madrida kao šampion Evrope i Evrolige otišao u Dalas sa treće pozicije (kao "pik" Atlanta Houksa), a u Maveriksima je postao jedan od najboljih igrača na svijetu. Donio je i rezultat, jer je vratio Maverikse u veliko NBA finale protiv Boston Seltiksa 2024, prije nego što su ga šokantno trejdovali u Los Anđeles Lejkerse, što se ispostavilo kao još veća greška od Divčeve.

Luka nije zaboravio Divcu

Iako nije bilo javnih "prozivki" sa Dončićeve strane na račun srpske legende, u prvim godinama karijere kao da je uvijek bio dodatno motivisan protiv Sakramento Kingsa. Dolazak Vlada Divca na utakmice kao da je budio dodatni motiv, pa i inat kod Luke Dončića.

Bilo je i takvih scena da je otvoreno, pred cijelom halom, pokazivao prstom ka Divcu, uz gestikulaciju kojom kao da je poručivao "trebalo je da me odabere".

Luka Doncic as he puts away the Kings tonight in Sacramento with his final free throw, then as the final horn sounds, waves goodbye to former Kings GM Vlade Divac seated courtside and says "he shoulda' drafted me."pic.twitter.com/6j26cLprxA — Sean Cunningham (@SeanCunningham)March 30, 2024

