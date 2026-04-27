U posljednjoj utakmici plej-auta, odlučujućoj za direktan opstanak u ABA ligi, izabranici Petra Mijovića slavili su protiv Zadra 73:59.

Izvor: KK SC Derbi/Filip Roganović

U sezoni protkanoj velikim problemima sa povrijeđenim igračima i porazima na jednu loptu, košarkaši SC Derbija završili su na najbolji mogući način – opstankom u najjačem regionalnom društvu.

SC Derby je tako sezonu završio sa učinkom 9-17, te se sa pobjedom više odvojio od Borca i Čačane poslao u baraž.

Susret protiv nemotivisanog Zadra, koji je obezbijedio razigravanje za plej-of, “studenti” su otvorili fenomenalno.

Prvu četvrtinu meča u Mtel dvorani Morača dobili su 26:5, a onda bez ikakvih problema kontrolisali rezultat do posljednjeg zvuka sirena.

Drežnjak sa 19, Ilić sa 15 (devet skokova) i Hadžibegović koji je pored 14 poena imao isto toliko uhvaćenih lopti, bili su najzaslužniji za večerašnju pobjedu, četvrtu u nizu.

Ekipi Petra Mijovića sada fokus prelazi na završnicu crnogorskog šampionta i revanš protiv Sutjeske u polufinalu plej-ofa.