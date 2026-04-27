Odmah poslije meča u kome je Lebron Džejms odveo Lejkerse do pobede uslijedio je jedan za zaborav. Jedan od najgorih u karijeri za "Kralja".

L.A. Lejkersi imali su priliku da prethodne noći "završe posao" i plasiraju se u drugu rundu plej-ofa NBA lige, ali su je propustili. Umjesto da "počiste" Hjuston - koji je čak bio za ovaj meč bez Kevina Durenta - vratili su blagu neizvjesnost u seriju tako što su odigrali vrlo loš meč i izgubili su na gostovanju u Teksasu.

Na kraju, 115:96 za Hjuston koji se vratio "iz ponora" i pokazao da nije još sve rekao u ovoj seriji, ali znaju dobro "Rokitsi" da ako hoće dalje moraju da naprave dva brejka u Los Anđelesu što neće biti lako, pa ni protiv oslabljenih Lejkersa.

LeBron James earned himself the 'Hot Garbage Treatment' for his performance in the Los Angeles Lakers' 115-96 Game 4 LOSS vs. Houston



10 PTS, 4 REB, 9 AST, 2/9 FGM - 22.2 FG%, 0/3 3PM, 8 TURNOVERS, 33 MIN, LOSS



Bila je ovo inače jedna od najslabijih partija Lebrona Džejmsa u životu, odmah poslije vrhunske protiv Hjustona kada je pogodio trojku za produžetak i bio meč-viner. Ovoga puta ga nigdje nije bilo, tako da je za 33 minuta na parketu upisao samo deset poena (2/9 iz igre), uz još devet asistencija i čak osam izgubljenih lopti. S njim na parketu Lejkersi su imali "minus 18", a ako je neka utjeha - nije najgori po ovom segmentu u timu.

Jedini dvocifreni bili su još inače Diandre Ejton sa 19 poena i deset skokova, odnosno Rui Hačimura sa 13 poena. Ipak, centar sa Bahama je igrao svega 25 minuta jer je isključen zbog toga što je laktom udario Alperena Šenguna, što je procijenjeno kao namjera.

Što se tiče Hjustona, kod njega je prednjačio Ejmen Tompson sa 23 poena, Tari Ison je imao 20, Alperen Šengun dao je 19, Rid Šepard 17, a Džabari Smit 16. Klupa nije imala neki doprinos, ali je ipak sada 3:1.

Isti rezultat je i u seriji San Antonija i Portlanda gde su prošle noći slavile "mamuze" 114:93, odnosno Bostona i Filadelfije. Seltiksi su se oporavili poslije poraza i prethodne noći na gostovanju slavili 128:96. Prethodne noći gledali smo takođe duel Toronta i Klivlenda u kome je Darko Rajaković izjednačio na 2:2.