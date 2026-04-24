Nikola Jokić je nakon lošeg nastupa na konferenciji za medije odgovarao na teška pitanja, sve dok nije čuo srpski jezik.

Nikola Jokić je prethodne noći odigrao možda i najgori meč u karijeri, iako je ubacio 27 poena i bio ubjedljivo najefikasniji u porazu svog tima. Denver je u potpunosti nadigran na gostovanju Minesoti (113:96), a Jokić je očekivano na konferenciji za medije dobio teška pitanja, ona na koja nije navikao da odgovara.

"Stvorili smo otvorene šuteve, ali nismo pogađali. Igrali su agresivno, visoki su, dugački, dobri defanzivci i tjeraju te da šutiraš preko njih. To je posebno bilo u prvoj četvrtini, a kada tako otvoriš meč - onda laki šutevi neće da uđu. Jako dobra defanzivna četvrtina za njih, jako loša ofanzivna za nas", rekao je Nikola Jokić poslije utakmice u kojoj je iz igre šutirao očajnih 7/26, a prvi put je imao više izgubljenih lopti (4) nego assitencija (3).

Zašto je Jokić bio loš?

"Definitivno je razlika u tome što su dugački, čestitam im na tome, dobri su u odbrani i to je to", bilo je sve što je rekao Jokić o razlikama o tome kako ga protivnik čuva u ovoj seriji, dodajući i da su jako dobro koristili njihovu lošu defanzivnu tranziciju jer su "gurali loptu brzo naprijed".

Istakao je i da je svjestan da loše šutira trojke, da je važno da se to promijeni, a priznao je da ga sve ovo čini frustriranim - iako je zdravstveno dobro.

"Sjećam se da smo se vraćali više puta u plej-ofu, ali je najvažnija sljedeća utakmica. Moramo da dobijemo sljedeću, da dobijemo nju, pa ćemo da vidimo. Moramo da je dobijemo", rekao je Jokić i dodao da je formula laka - Minesota je dobar defanzivan tim, a on mora više da pogađa.

Ozario se na srpski

"Sva neka negativna pitanja, ima li nešto pozitivno?", čuo je Nikola Jokić, poslije čega je dao prilično jasnu najavu da će Denver probati sve da dođe do pobjede u narednom duelu.

"Sigurno sljedeća utakmica je veoma bitna, vidjećemo, naš fokus je na sljedećoj utakmici i naš fokus je da vratimo brejk i onda je 2:2", rekao je jokić i ustao od stola, spreman da se "bije" sa Minesotom i u noći subota na nedjelju od 2.30, kada će "vukovi" imati priliku da odu na 3:1.

