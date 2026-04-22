Predstavnici organizatora ističu same pohvale za crnogorske ekipe sa ukupnog aspekta, jer su u pravilu među onima koje se dobro bore na terenu a još bolje pokazuju ljudske kvalitete van njega

Izvor: Masters Basketball World Cup Omiš

Sastav Come Back iz Podgorice osvojio je 2. mjesto u najmlađoj veteranskoj kategoriji 35+ na 4. Masters Basketball World Cupu (MBWC). Time su otišli korak dalje od prošlogodišnjeg 3. mjesta VKK Nikšić ostvarenog protiv jake Gruzije.

U finalu su nakon duge i izjednačene borbe rezultatom 46:35 bili bolji sportski rivali iz KK Jazine Arbanasi iz Zadra, koji su u svojim redovima imali i nekadašnje košarkaške reprezentativce zemlje domaćina ovog prestižnog natjecanja.

Ovo srebro zlatnog sjaja izborili su Ognjen Sekulović, Nikola Strugar, Đuro Rajković, Miloš Janković, Mirko Vicković, Ivan Djurišić, Ivan Knežević, Miloš Dragićević, Predrag Lazarević i Bojan Šmigić. Posljednja dvojica su prošle godine bila brončana u dresu Nikšićana, tako da su ovaj put otišli stepenik više.





Ekipe iz Crne Gore rado su viđeni učesnici na regionalnim i međunarodnim smotrama u ovom sportu. Na MBWC učestvuju od 2. izdanja i ostvaruju zapažene rezultate. Svoju zemlju su dostojno predstavile i ekipa Montenegrine koja je nastupila u ženskoj kategoriji 35+ u sastavu: Snežana Prelević, Jelena Perovanović, Ana Vukčević, Rada Vujić, Lidija Ivanović, Maja Medenica, Milena Perović, Vesna Vujadinović, Natalija Jovanović i Dušica Raičević.

I ne samo to – Snežana Prelević iz ove ekipe u kojoj nastupaju igračice iz cijele Crne Gore bila je učesnik finala takmičenja u šutu za 3 poena.

Predstavnici organizatora ističu same pohvale za crnogorske ekipe sa ukupnog aspekta, jer su u pravilu među onima koje se dobro bore na terenu a još bolje pokazuju ljudske kvalitete van njega.