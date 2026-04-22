Košarkaš Partizana Isak Bonga bio je najboljih pojedinica u minulom vječitom derbiju u ABA ligi.

Izvor: MN Press

Košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je za MVP-ja osmog kola Top 8 faze ABA lige. On je bio najkorisniji igrač u derbiju sa Crvenom zvezdom, što mu je donijelo individualno priznanje.

Bonga je u pobjedi u vječitom derbiju (81:74) za 29 minuta zabilježio 17 poena, sedam skokova i tri asistencije, uz šut iz igre 5/9. Osim što je ovo jedan od njegovih najboljih mečeva ofanzivno, ponovo je dominirao u defanzivi i nema sumnje da će biti jedan od glavnih konkurenata za najboljeg odbrambenog igrača u regionalnom takmičenju.

Imao je indeks korisnosti 28, što je najbolji učinak u posljednjem kolu Top 8 faze takmičenja.

Crno-bijeli su završili kao drugi na tabeli iza Dubaija sa skorom od 21 pobede i tri poraza, pa će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika meča između Bosne i Igokee.

