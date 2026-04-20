Košarkaš Partizana Dvejn Vašington ima ugovor samo do kraja sezone i već razmišlja šta dalje.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana upisali su novi trijumf protiv Crvene zvezde (81:74), ovog puta na meču koji je igran u okviru ABA lige i koji je veoma bitan za konačan plasman na tabeli regionalnog takmičenja. Utakmica koja je igrana u Beogradskoj areni poslužila je treneru crno-bijelih Đoanu Penjaroji da u tim vrati oporavljenog Dvejna Vašingtona, koji je dugo bio povrijeđen.

Nakon što je učestvovao u pobjedi nad najvećim rivalom, američki košarkaš rođen u Njemačkoj pričao je i o svom ostanku u Partizanu. On je trenutno u drugoj sezoni ugovora, a za nekoliko mjeseci će postati slobodan u izboru nove sredine - ukoliko mu Partizan ne ponudi nastavak saradnje koja je imala uspone i padove.

"Ovo mi je prvi put da ulazim u situaciju slobodnog igrača u Evropi. Ipak, trenutno sam fokusiran isključivo na takmičenje i na ono što je pred nama. Imamo priliku da osvojimo još dva trofeja, domaće prvenstvo i ABA ligu i to je ono što nas motiviše. Daću sve od sebe da doprinesem timu, a o budućnosti ću razmišljati kasnije", rekao je Vašington, a zatim dobio pitanje da li će odluku donijeti na kraju sezone: "Ne mogu sada da dam konkretan odgovor na to pitanje, ali vjerovatno će tako biti".

Završnica regionalne lige mogla bi da nam donese seriju mečeva između Partizana i Crvene zvezde, ali Dvejn Vašington se još nije fokusirao na te okršaje. On zna šta je cilj Partizana, bez obzira ko će biti rival u narednom periodu.

"Iskreno, prvi put sada razmišljam o tome. Najprije nas čeka četvrtfinale. Sada počinje plej-of i spremni smo za svakog protivnika koji bude ispred nas. Tokom cijele sezone dominiramo u ABA ligi i želimo to da nastavimo - da nastavimo da pobjeđujemo i da napadnemo titulu drugu godinu zaredom", rekao je Vašington.