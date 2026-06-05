Zelenski odgovorio Putinu nakon što je predsjednik Rusije odbio sastanak sa njim.

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin odbio da se sastane uživo sa njim kako bi okončali rat u Ukrajini koji je počeo 24. februara 2022. godine. Kako je naveo u objavi na svom "Telegram" nalogu, Rusija je "ponovo izabrala rat".

"Ruska Federacija je ponovo izabrala rat. Odgovor Putina je slab.

On prosto ne želi da završi ovaj rat. Putin ne želi ništa da promijeni, ne želi da prizna da ovaj rat odgovora samo njemu i oni koji profitiraju na njemu.

Svi koji su ga podržali danas u Sankt Peterburgu su bili nasmijani. To što ga podržavaju znači da će imati manje novca u Rusiji, imaće ogroman pritisak", rekao je Zelenski, a prenosi "Skaj Njuz"

Vidi opis Zelenski brutalno odgovorio Putinu nakon odbijanja sastanka: "Rusija je izabrala rat koji odgovara samo njemu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Da podsjetimo, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poslao je otvoreno pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu u četvrtak 4. juna kom je predložio uživo sastanak kako bi se okončao rat u Ukrajini koji traje od 24. februara 2022. godine. Putin je odmah pročitao pismo, ali je odbio sastanak jer smatra da "nema poente" za takvim susretom u ovom trenutku.