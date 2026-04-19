Izvor: MN Press

Košarkaši Barselone doživeli su neočekivan poraz u španskom prvenstvu od Ljeide u gostima sa 90:80, i očigledno je da su im sve misli usmerene na utakmicu sa Crvenom zvezdom koja se igra u utorak, u okviru plej-ina Evrolige.

Očekivano, Ćavi Paskval je odmorio ključne igrače, ali nije očekivao ovako jak otpor rivala koji ih je već jednom savladao ove sezone. Katalonski tim se posle ovog neuspeha nalazi na petoj poziciji sa pobedom manje od Baskonije (18), dok je Real Madrid ubedljivo prvi sa 24. Ljeida je u drugoj polovini na tabele na 13. poziciji.

Brizuela je bio najraspoloženiji kod Katalonaca postigavši 21 poen, za nešto manje od 22 minuta na terenu, Klajburn je dodao 12, a Panter osam poena. Sva trojica su imali približnu minutažu, kao i Šengelija, Satoranski i Ernangomez. U pobedničkom timu prenjačio je Pauli sa 27 poena, Edžim je dao 20, a Batemon 16.

Pre ove utakmice trener Ćavi Paskval je digao glas zbog teškog rasporeda u finišu sezone i istakao u španskom prvenstvu ne postoji mogućnost odlaganje utakmica. Ništa bolje nije prošla ni Crvena zvezda jer će u nedelju od 19.30 odigrati svoj duel sa Partizanom, tako da će španski gigant imati dragocenih nekoliko sati više odmora.

Biće zanimljivo videti da li će Saša Obradović "sačuvati" igrače za utorak, ali u njegovom slučaju, ulog je mnogo veći - pobeda u derbiju.