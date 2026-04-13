KK Partizan se oglasio posle informacija u vezi suspenzije Kevina Pantera i cijele situacije oko bivšeg kapitena.

Odjeknula je u evropskoj košarci vijest o suspenziji Partizana zbog Kevina Pantera. U pitanju je iznos od 200.000 dolara zbog kog je došlo do suspenzije od strane FIBA, tačnije njihovog arbitražnog tribunala (BAT). Ekspresno je stigao odgovor crno-bijelih.

"Partizan je potpuno svjestan cijelog slučaja i stvari koje se događaju u skladu sa procedurom. Trenutna kazna biće skinuta vrlo brzo jer je to bio neophodan korak u vezi sa FIBA planom isplate. Da, u pitanju je slučaj poreza na lični dohodak Kevina Pantera i nećemo ulaziti u detalje toga. Međutim, uložili smo žalbu Federalnom sudu u Švajcarskoj", stoji u saopštenju dostavljenom "Jurohupsu" koji je objavio vijest o suspenziji.

Iz Humske naglašavaju da tako nešto do sada nisu radili i da su primorani.

"Ovo je prvi put da se naš klub žalio Federalnom sudu u Švajcarskoj. Vjerujemo da to objašnjava dovoljno našu poziciju i naše mišljenje o odluci BAT-a. Međutim, naša žalba ne odlaže egzekuciju BAT odluke. U isto vrijeme smo obezbijedili normalno funkcionisanje kluba, uključujuću i skidanje FIBA kazne", poručuju iz Partizana.