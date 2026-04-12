Dubai čeka novog trenera nakon smene Golemca i već postoje dve ideje.
Dubai će u toku dana otpustiti hrvatskog trenera Juricu Golemca, iako je ne tako davno produžio ugovor sa njim. Golemcu nije pomoglo ni što je Dubai na prvom mestu u ABA ligi, pa je odluka o smeni pala nakon poraza od Efesa u Sarajevu - kojim je srušen san o prolasku u plej-in Evrolige.
Koliko je to bilo realno očekivati u prvoj sezoni Dubaija u Evroligi, pitanje je svakako za čelnike Dubaija, ali procena je da u budućnosti ne vide da Golemac može da nešto preokrene i izvede ovaj bogati klub na pravi put.
Zna se ko će na klupu Dubaija? Rastanak sa Golemcem, pa veliko evropsko ime
Ko će umesto njega na klupu Dubaija? Za sada nema još zvanične odluke, ali provejavaju zanimljiva imena, a čini se da Dubai neće ni saopštiti rastanak sa Golemcem dok se ne dogovori s njegovim naslednikom. Ne traži trenera samo za finiš sezone, nego i za iduće.
Prvi favorit je srpski trener Saša Đorđević, koji je trenutno bez angažmana i ne vodi nikoga od kada je napustio reprezentaciju Kine, dok se takođe spominje i Vasilis Spanulis, donedavni trener Monaka.Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved
I dok znamo da je Đorđević slobodan za preuzimanje novog kluba, isto tako znamo i da je Spanulis odlučio da napravi pauzu nakon iscrpljujuće godine sa Monakom. To je izjavio usred interesovanja koje je Aris imao za njega, ali treba sačekati i da li je isti odgovor kada zove Dubai.
Već u ponedeljak u 20 sati Dubai očekuje novi veliki izazov kada će u ABA ligi u Zetri ugostiti podgoričku Budućnost, a ostaje da se vidi ko će u tom meču predvoditi ekipu s klupe.