Kako se sezona bliži kraju tako su kalkulacije i blefiranja najveći domet klubova i trenera

Pomalo neverovatna statistika, ali ako se dobro razmisli - sasvim logična. Kako se bliži kraj sezone u NBA ligi treneri pribegavaju svim metodama, posebno kalkulacijama, pa neki od najboljih igrača sede na klupama, zbog "povreda". Kad se sve sabere dolazimo do brojke od 168 igrača koji su propustili utakmice u noći između petka i subote.

Denver nije mogao da računa na Nikolu Jokića u vrlo važnom duelu protiv Oklahome, ali je šampion NBA lige riješio da za susret sa Dejvidom Adelmanom izvede znatno slabiji tima. Tako je Oklahomu vodio mladi Nikola Topić, koji je postigao i prvi dabl-dabl učinka u najjačoj ligi. Ujedno, pobjeda Denvera značila je Oklahomi, jer će na taj način izbeći najvećeg rivala u plej-ofu, pa je u tom susretu sve išlo po planu šampiona.

Kad su ostali mečevi, veliki broj igrača je zbog povrede, prehlade ili bolesti pravilo pauze u završnim mečevima ligaškog dela. Međutim, sasvim je jadno da je reč o odmaranju igrača za predstojeće mečeve.

Recimo, Memfis je prešao sve granice pa je po strani ostavio maltene čitav tim - 14 igrača. Memfis je odigrao meč sa svega šestoricom u timu, ali i Juta nije bila mnogo bolja, pošto je na drugoj strani imala njih sedmoricu. Zapravo, velike zvezde i nisu imale minute u završnici, osim recimo Viktora Vembanjame koji je doneo San Antoniju naspram Dalasa 139:120.

Ono što ostaje kao pitanje, jeste da li će Nikola Jokić ostati u trci za MVP nagradu. Srpski košarkaš nema ispunjen kriterijum za prestižnu nagradu, a poslednja priliku da bude na listi je baš u poslednjem meču. Tim iz Kolorada će igrati protiv San Antonija u poslednjem meču ligaškog dijela, a susret je na programu u ponedeljak ujutru od 2.30.

Kako bi Jok ostao u trci neophodno mu je da na terenu provede bar 15 minuta. Ipak, neophodno je da održava i reputaciju najbolje statistike u takmičenju, pa će biti neophodno da čak i za taj kratak period napravi što bolji rezultat. Trenutno beleži 27,8 poena, skoro 13 skokova, skoro 11 asistencija i 1,4 ukradenih lopti.