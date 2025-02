Nekadašnji trener Partizana i Crvene zvezde Duško Vujošević komentarisao odluke sudija u finalu.

Izvor: MN Press

Kup Radivoja Koraća završen je pobjedom Crvene zvezde nad Partizanom nakon produžetka, ali ni danima nakon te utakmice ne smiruju se strasti u srpskom sportu. Oba tabora analizirala su detalje sa meča odigranog u niškoj hali "Čair", uz poseban osvrt na slobodnja bacanja kojima je Karlik Džouns mogao da donese trijumf crno-bijelima.

Dok Nebojša Ilić smatra da su sudije odradile dobar posao, nekadašnji trener Partizana i Crvene zvezde Duško Vujošević ističe da je bilo grešaka na obe strane. Po njegovim riječima, Filip Petrušev je napravio nesportski faul nad Karlikom Džouns kada je "pao" na fintu Tajrika Džounsa, a moralo je i da se ponovi slobodno bacanje reprezentativca Južnog Sudana. Te odluke pripisao je navijačkoj obojenosti arbitara!

"Utakmica je bila neizvjesna, obe ekipe su bile u situaciji da dobiju. Praktično je Partizan izgubio na dva bacanja Karlika Džonsa. Mora da bude jasan sistem kako se određuju sudije. Amerikanci imaju javne ocjene poslije svake utakmice i cijela javnost to vidi. Što su bolje ocjene taj sudija se rangira sve više. Svaki klub tamo ima pravo da izuzme jednog sudiju. Ovde nije baš sasvim jasno kako se određuju. Taj žreb nije do kraja jasan pred kim i kako se odvija", rekao je Duško Vujošević u emisiji "Kida show".

Nekadašnji trener oba večita rivala analizirao je suđenje u finalu Kupa Radivoja Koraća i tom prilikom prokomentarisao njihovo navijanje za Crvenu zvezdu. "Bio je veliki pritisak, prije svega od strane Partizana. Svi mi znamo, živimo u istoj sredini, bavimo se jedni drugima, sva trojica sudija koji su sudili su zvezdaši. Da li je pod tim pritiskom suđenje bilo dosta dobro, ili je pritisak bio nepotreban... Nisam siguran da su sudije puno izgriješile. Nisam gledao utakmicu FMP - Spartak i u kom položaju je bio Čalić, ali je ono bio očigledan odlučujući faul. Zvezdi bi bio teži put da je igrala protiv Spartaka nego protiv FMP-a s kojim je u odnosima u kakvim jeste. Za Uroša Obrkneževića sam se uvjerio, iako je zvezdaš, da ima neko samopoštovanje i drži neki kriterijum dosta častan. Najsumnjiviji u odlukama mi je bio onaj treći iz Novog Sada", istakao je Vujošević.

Za kraj, Duško Vujošević se dotakao i slobodnog bacanja koje je izveo Karlik Džouns, a koje je odlučilo da se ide u produžetke. "Odlučujući su bili penali Karlika Džonsa. Kad se u Evroligi ubaci upaljač u teren zaustavi se igra, opominje se, a na sledeću istu situaciju se prazni tribina. Kod nas, ako bacanje predmeta nije uticalo na izvođača slobodnog bacanja... Šta to znači 'Nije uticalo'. Treba nekog da ubiješ pa da se ponovi? Njemu je kad je izbacio loptu proletio sa lijeve strane upaljač. Vjerovatno je periferijom vidnog polja nešto vidio. Šta to znači? Ako izvođač izbaci loptu može poslije 15 upaljača da se ubaci sa strane? Takvo ponašanje mora da se sankcioniše. Mora da se ponovi penal jer se publika u tom dijelu ponaša na takav neki način. Bilo je grešaka na obe strane. Sigurno je bio namjeran faul Petruševa kada je skočio na fintu Tajrika Džonsa, ali ne na njemu nego ispruženom nogom je udario po licu Karlika. To je apsolutno bio namjeran faul", zaključio je najtrofejniji trener Partizana.