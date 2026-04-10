Neuobičajano jake pohvale Ergina Atamana na račun Valensije za koju je Turčin rekao da igra najbolju košarku u Evropi. Nije uobičajeno od njega i zato su svi na oprezu.

Panatinaikos je bio u odličnoj formi u posljednje vrijeme, dobio je pet od posljednjih šest godina, ali ništa to nije pomoglo na gostovanju Valensiji. Sjajna četa Pedra Martineza slavila je 102:84 i time je definitivno uspjela da obezbijedi prednost domaćeg terena u plej-ofu, dok je Panatinaikosu situacija više nego komplikovana.

Pred posljednji meč sezone sa Efesom kod kuće, mora da se nada da će kiksnuti Žalgiris. Iako ima bolji međusobni skor od njih, Žalgiris igra još dvije utakmice i zato bi PAO mogao da "padne" u plej-in.

"Igrali su sjajnu košarku, tako da 100 odsto zaslužuju da pobijede utakmicu", rekao je Ergin Ataman poslije utakmice u Evroligi i zatim počeo neuobičajeno glasno da hvali protivnika: "Za sada vjerujem da igraju najbolju košarku u Evroligi, tako da im čestitam. Mi ćemo se više boriti u sljedećoj utakmici."

Da bi istakao koliko moćno djeluje Valensija, Ergin Ataman ih je čak poredio sa Lejkersima, čime je htio da skrene pažnju čitave Evrope na njih - možda i da napravi pritisak.

"Borili smo se, ali večeras vjerujem da bi, čak i da je Valensija igrala protiv Los Anđeles Lejkersa, sa ovakvom košarkom pobijedila. Nadam se da se nećemo sastati s njima u plej-ofu", dodao je Ataman na konferenciji poslije meča na kojoj nije djelovao pretjerano zadovoljan igrom svog tima.

Oglasio se i Janakopulos

Predsjednik "zelenih" iz Atine Dimitris Janakopulos oglasio se odmah poslije poraza Panatinaikosa i imao je šta da kaže svojoj skupocjenoj ekipi pred ključni meč sezone.

"Čestitke Valensiji na izvanrednoj košarci - najboljoj u Evropi. Što se nas tiče, neki očigledno nisu shvatili za koji klub igraju. Imamo najskuplji tim u Evropi i to ne opravdava košarku koju prikazujemo. Svi snosimo odgovornost da ne podbacimo u ključnim trenucima", poručio je Janakopulos i dodao:

"Navijači su iznad svega i očekujem da se to promijeni u najvažnijem dijelu sezone. U našim je rukama da sezonu završimo na vrhu. U dubini sebe znamo da, ako to zaista želimo, niko ne može da nas pobijedi."