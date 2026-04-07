Spekuliše se o sudbini nekoliko igrača Partizana, ali fokus je na Karliku Džounsu.

Prioritet KK Partizan i dalje je Karlik Džouns, sa kojim se već sedmicama vode pregovori, dok je sudbina još nekoliko važnih igrača u crno-bijelom timu i dalje neizvjesna.

Prema dostupnim informacijama, produženje ugovora ponuđeno je i Dvejnu Vašingtonu, dok je status Sterlinga Brauna pod znakom pitanja, nakon sezone u kojoj nije pružao partije na očekivanom nivou.

Košarkaški analitičar Edin Avdić smatra da je Braun završio svoju epizodu u Partizanu.

„Mislim da je Braun završio svoju priču u Partizanu. To je neko moje mišljenje“, rekao je Avdić u podkastu „Udvajanje“.

On je bio kritičan i prema učinku Dvejna Vašingtona, ističući da nije opravdao očekivanja, posebno u Evroligi.

„Čuo sam priče da će mu možda produžiti ugovor. Iskreno, ja ga ne bih produžio. Nije nas ubijedio. U KLS i ABA ligi jeste davao poene, ali u Evroligi...“, naveo je Avdić.

Osvrnuo se i na Šejka Miltona, koji je prošlog ljeta stigao kao veliko pojačanje, ali nije uspio da se nametne zbog problema sa povredama i prilagođavanjem.

„Mislim da je kod njega prisutan problem treme“, ocijenio je Avdić.

Dokle se stiglo sa Karlikom?

Kada je riječ o Karliku Džounsu, reprezentativac Južnog Sudana potvrdio je da još nije potpisao novi ugovor.

„Ništa nisam potpisao. To je sve što mogu da kažem“, poručio je Džouns nakon nedavnog meča u Podgorici.

Iako se spekuliše da je Partizan spreman da izdvoji oko pet miliona eura za dvogodišnji ugovor, konačna odluka još nije donijeta.