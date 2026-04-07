Nando de Kolo potvrdio je da će mu ovo biti posljednja sezona u karijeri i da će otići u penziju uskoro kao jedan od najboljih evropskih igrača.

Izvor: MN Press

Nando de Kolo (38) prešao je u Fenerbahče početkom januara i to sa jednim ciljem - da proba da osvoji titulu na kraju karijere. Sada je i zvanično potvrdio da mu je ovo posljednja sezona i da planira da ode u penziju za par mjeseci. Shvatio je da više ne može i da je došlo vrijeme za kraj.

"Nisam rekao da ću se penzionisati ako osvojimo Evroligu. Ali, želim da budem potpuno transparentan. Ovo će biti moja posljednja sezona. Razmišljao sam o ovome već neko vrijeme, još od početka sezone mi se to vrzma po glavi", rekao je de Kolo za francuski "BeBasket".

De Kolo je trenutno povrijeđen i oporavlja se, a u dresu Fenerbahčea pruža veoma dobre partije. Na 12 mečeva za turski klub ima prosjek od 10.9 poena, 2.3 asistencije i indeks od 10.9 u tom periodu.

Drži Francuz i nekoliko rekorda u Evroligi, među njima je najviše datih slobodnih bacanja (1.139 trenutno), najbolji ukupni indeks korisnosti (trenutno 5.284) i najbolji procenat ubačenih penala (93.1 odsto). Sa ekipom CSKA je osvojio dvije evroligaške titule i zvanje MVP-ja (2016. godine), jednu od njih je uzeo i sa Milošem Teodosićem.

Nando De Colo announces this is his final season#EveryGameMatters — EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2026

Ovo mu je drugi mandat u Feneru, a igrao je još za Šole, Valensiju, San Antonio, Toronto, CSKA i Asvel.