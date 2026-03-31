Bešikštaš je u prvom polufinalnom meču Evrokupa pobijedio Bahčešehir

Dušan Alimpijević i Bešiktaš su na korak od plasmana u finale Evrokupa! Bahčešehir koji vodi Marko Barać izgubio je na gostujućem terenu 91:72 u prvom meču polufinala.

Tim Dušana Alimpijevića nije dobro počeo, imao je čak i dvocifreni zaostatak u prvih 10 minuta (25:14), ali je igra postajala sve bolja iz minuta u minut, a gosti su tek na momente prekidali seriju domaćin. Konor Morgan je bio zadužen za smanjenje rezultata, nije bio sjajan u šutu za tri poena, ali je sa poludistance lako donosio poene Bešiktašu, pa je domaćin posle 20 minuta imao posjed zaostatka (39:37).

Velika borba se nastavila i posle poluvremena, ali je serija Bešikštaša donijela i vođstvo domaćinu. Daston, Žižić i Braun su vezali 8:0 za 45:39, a pet trojki u trećoj dionici bili su jasan pokazatelj da crno-bijeli iz Istanbula imaju potpunu kontrolu u ovom susretu. Na drugoj strani tim Marka Baraća je poene vrlo često tražio na liniji penala, pošto nije bilo "lakih koševa" u prvom polufinalnom meču, makar kad je u pitanju taktika Dušana Alimpijevića.

Vrlo brzo je i Barać krenuo istim putem, pa je čvrsta igra Bahčešehira slala domaće igrače na liniju penala. Uspjeli su gosti da stignu i na "minus" sedam (69:62), ali se momentum vratio na stranu domaćin, a serija od 12:3 u finišu jasno je stavila do znanja koja ekipa će biti na korak od finala Evrokupa.

U Bešiktašu je Methejs postigao 21 poen, Ante Žižić je susret završio sa 10 poena, šest skokova i tri asistencije. na drugoj strani Malači Fil je ubacio 19 poena, šest skokova i tri asistencije, Mateuš Ponitka je ostao bez poena, dok Balša Koprivica nije zabilježio minute.