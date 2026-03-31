Italijanski trener Etore Mesina označio je glavni problem evropske košarke i najavio saradnju NBA i Evrolige.

Koliko je realno da NBA i Evroliga pokrenu novo takmičenje ili se odluče za neki drugi revolucionaran tip saradnje? Isprva se činilo da od toga neće biti ništa, ali kada je došlo do smjene na čelnim pozicijama u elitnom evropskom takmičenju, krenule su priče o potencijalnom spajanju. O tome je govorio iskusni trener Etore Mesina koji trenutno obavlja ulogu sportskog direktora u Milanu.

Mesina je imao priliku da radi i u NBA i u Evroligi i vjeruje da bi saradnja donijela dosta toga dobrog klubovima, ali i igračima.

"Nadam se da će NBA, Evroliga i FIBA stići do dogovora. To bi donijelo do jedinstva i više logike u takmičarskom kalendaru, a ujedno bi klubovi malo manje postali mašine koje gube novac", rekao je Mesina na proslavi kluba.

Šta je najveći problem evropske košarke? "U Evropi se mučimo jer zavisimo od važnih figura poput Đorđa Armanija. Jasno je da to čini situaciju teškom", dodao je Mesina.

Koje opcije su u igri?

Novi direktor Evrolige Ćus Bueno je nedavno govorio o mogućnosti proširenja i promjene formata takmičenja. Najrealnije zvuči opcija o podjeli na dvije konferencije poput one u NBA.

"Interno razgovaramo da li ima smisla mijenjati format. Vidjeli smo koliko je zahtjevan sistem sa 20 timova, sa mnogo putovanja i duplim kolima tokom nedelje. Još nismo odlučili da pređemo na dvije konferencije", rekao je Bueno za "Gazetu delo Sport" i dodao:

"Ako to učinimo, to će biti uz najmanje 22 tima. U suprotnom, broj utakmica bi se smanjio za 25-30 posto, što bi moglo da utiče na TV prihode. Sa pet ili šest manje domaćih utakmica, klubovi bi rizikovali i pad prihoda od karata i sponzora. Trenutno razmatramo obje opcije".

Saradnja NBA i Evrolige

Iako je Evroliga prvobitno gledala na NBA kao na neprijatelja, uskoro će početi pregovori o njihovoj saradnji.

"Pregovori između NBA i Evrolige će ponovo početi uskoro. Cilj je moguća saradnja. Dakle, umjesto dvije odvojene lige, mogao bi da se dogodi scenario u kom će se naći jedna liga od 24 tima", preneo je "Jurohups".

Očekuje se da u aprilu saznamo više informacija, ali nema sumnje da nas u naredne dvije sezone čeka dosta promena na evropskom tlu.