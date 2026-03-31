Sjajna partija srpskog košarkaša u porazu Vašingtona od Lejkersa u NBA ligi. Baš mu se igralo protiv Lebrona Džejmsa.
Tristan Vukčević odigrao je veoma dobar meč u porazu Vašingtona od Lejkesa u Los Anđelesu (120:101) u NBA ligi. Srpski košarkaš je na parketu proveo 20 minuta i za to vrijeme upisao 14 poena (3/6 za dva, 1/6 za tri, 5/6 sa penala), uz tri skoka, četiri ukradene lopte i jednu asistenciju.
Bio je odlično raspoložen u duelu protiv Lebrona Džejmsa koji je upisao tripl-dabl (21, 12as, 10sk). Na ovom meču nije bilo suspendovanog Luke Dončića pa su uz "kralja" trojica igrača dodala po 19 poena - Ostin Rivs, Luk Kenard (4/5 za tri) i Džekson Hejs.
Tristan Vukčević košarkaš Vašingtona
Tristan Vukčević
Tristan Vukčević košarkaš Vašingtona
Lejkersi su tako odbili nalet Denvera i sačuvali treće mjesto na Zapadu sa skorom 49-26, Nagetsi imaju 48-28 i vodiće se velika borba za poziciju u plej-ofu do samog kraja. Većina timova ima još sedam kola da odigra.
Tristan with AUTHORITYpic.twitter.com/WU461TST8g— Washington Wizards (@WashWizards)March 31, 2026
Jović opet "zaboravljen"
Za razliku od Tristana, Nikola Jović je potpuno "zaboravljen" u Majamiju. Trener Erik Spolstra ga ponovo nije koristio. Nije dobio ni sekund u pobjedi protiv Filadelfije (119:109).
Od kada se oporavio od povrede leđa Jović je na posljednjih osam utakmica odigrao ukupno četiri minuta i to u porazu od Hjustona (123:122).
Rezultati:
- Majami - Filadelfija 119:109
- Atlanta - Boston 112:102
- Memfis - Finiks 105:131
- San Antonio - Čikago 129:114
- Dalas - Minesota 94:124
- Juta - Klivlend 113:122
- Oklahoma - Detroit 114:110 (poslije produžetka)
- LA Lejkers - Vašington 120:101