Američki košarkaš Lebron Džejms ispisao je istoriju NBA lige jer je asistirao svom sinu Broniju.

Košarkaši Los Anđeles Lejkers savladali su Bruklin Nets i nastavili borbu za treće mjesto na Zapadu, ali je meč obilježio istorijski trenutak u NBA.

Lebron Džejms i njegov sin Broni Džejms ispisali su istoriju – prvi put se dogodilo da otac asistira sinu na jednoj NBA utakmici.

Akcija je krenula tako što je Broni imao loptu i proslijedio je Lebronu, koji je odmah odlučio da vrati pas i odigra dupli pas. Nakon toga, Broni je fintom izbacio čuvara i ostao sam na liniji za tri poena, odakle je precizno pogodio.

To su bili njegovi prvi poeni u NBA ligi uz asistenciju oca, čime je zabilježen jedinstven trenutak u istoriji najjačeg košarkaškog takmičenja na svijetu.

BRONNY ➡️ LEBRON ➡️ BRONNY



THE FIRST FATHER-SON ASSIST IN NBA HISTORY!

Iako Lebron Džejms i Broni Džejms već drugu sezonu nastupaju zajedno za Los Anđeles Lejkers, tek sada se dogodilo da otac asistira sinu na jednoj utakmici NBA.

Razlog za to leži u specifičnim okolnostima tokom sezone. Broni je dio vremena proveo u razvojnom timu, dok je Lebron povremeno izostajao zbog povreda. Čak i kada su obojica bili u sastavu, rijetko su istovremeno provodili minute na parketu.

Lebron je, kao jedan od ključnih igrača Lejkersa, najčešće nosio tim u najvažnijim momentima, dok je Broni uglavnom dobijao priliku u završnicama utakmica kada je pobjednik već bio odlučen – situacijama u kojima njegov otac najčešće odmara.

Ipak, očekuje se da će ovakvih trenutaka u budućnosti biti više. Sve ukazuje na to da Lebron nema namjeru da završi karijeru na kraju sezone, dok se Broni postepeno nameće kao solidna opcija u timu, nakon što je izabran kao 55. pik na draftu.

Nije isključeno ni da porodica Džejms u budućnosti dobije još jednog NBA predstavnika u istom timu, s obzirom na to da mlađi sin Brajs Džejms trenutno nastupa na koledžu Arizona i gradi svoj put ka profesionalnoj karijeri.