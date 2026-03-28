Karlik Džouns je posle pobjede nad Valensijom istakao da sada više od svega želi pobjedu nad Crvenom zvezdom.

Karlik Džouns ponovo je briljirao i predvodio Partizan do velike pobjede protiv Valensija u Evroliga, nakon dva produžetka i pete uzastopne pobjede.

Plejmejker crno-bijelih meč je završio sa 27 poena i šest asistencija, a nakon utakmice nije krio zadovoljstvo.

"Osjećam se sjajno. Nijesmo ovo radili cijele godine, pa to što smo sada na ovom putu je fenomenalno. Uvijek je sjajan osjećaj kada pobijediš. Teško je dobro se osjećati kada ne pobjeđujete. Igrali smo protiv jako brzog tima, gubili smo 12 razlike u jednom momentu i velika je stvar za nas što smo pobijedili", rekao je Džouns.

Na pitanje šta je presudilo da Partizan izdrži dva produžetka i savlada ekipu koja se bori za vrh tabele, istakao je borbenost i odbranu.

"To što smo nastavili da se borimo i što smo igrali odbranu. Znali smo da imamo šansu da pobijedimo ako budemo branili njihove napade. Sada je cilj da nastavimo da se borimo i takmičimo. Ponosan sam kada nekome nanesemo poraz koji im nije potreban u ovom momentu sezone. To je sve što možemo da uradimo. Naš posao je da igramo košarku i svi volimo ovaj sport", poručio je on.

Pominjao je i Crvenu zvezdu

Nakon poraza od Crvena zvezda u ABA liga, Partizan već u četvrtak očekuje novi duel vječitih rivala u Evroliga. Za taj meč posebno je motivisan reprezentativac Južnog Sudana, Karlik Džouns.

"Veoma sam motivisan. Jako, jako motivisan. Izgubili smo posljednji derbi protiv njih, to je još jedan tim kome je potrebna pobjeda protiv nas. Voljeli bismo više od svega na svijetu da to ne uspiju. Moramo da uđemo u meč kao i sada – sa mnogo energije, zajedno i da probamo da pobijedimo", istakao je on.

Osvrnuo se i na komentare da se Partizana sada svi plaše u Evroligi.

"Ne znam, čovječe, zovi to kako hoćeš, ali mi ćemo se boriti. Nećemo dozvoliti da nas lako pobijediš, svaku pobjedu protiv nas moraćeš da zaradiš veoma teško. Ostaćemo fokusirani, još je mnogo košarke pred nama. Imamo još dvije lige da završimo", poručio je Džouns.

"Za to živim"

Govorio je Karlik Džouns i o ključnoj trojci kojom je Partizan izborio drugi produžetak, ističući da je bio siguran u šut.

"Da, sto odsto. Živim za te momente. To sam ja, uvijek imam samopouzdanja čak i poslije promašaja", poručio je on.

Na pitanje novinara da li će ostati u Partizanu, Džouns nije imao konkretan odgovor, ali je naglasio da se dobro osjeća u klubu.

"Nadam se da ćemo uskoro imati odgovor. Sviđa mi se ovdje i nadam se da ćemo uskoro znati više", rekao je.

Na kraju je upitan i koje timove vidi na Fajnal-foru Evroliga.

"Iskreno, ne znam i ne zanima me. Gledam svoj tim i teško mi je što mi ne možemo da budemo tamo. Nikad se ne zna, uzbuđen sam da vidim ko će otići na F4", zaključio je Džouns.