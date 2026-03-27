Trener Podgoričana, Andrej Žakelj, očekuje znatno drugačiji meč u odnosu na prethodni duel.

Košarkaši Budućnosti Voli sjutra od 18 časova igraju na strani protiv Igokee u 5. kolu Top 8 faze ABA lige.

“Siguran sam da nas očekuje potpuno drugačija utakmica u odnosu na prethodni duel sa Igokeom. Pobijedili su Cedevitu u prošlom kolu, što potvrđuje da na domaćem terenu igraju bolje, čvršće i brže. Moramo da budemo spremni na to, prije svega da budemo fokusirani i čvrsti, sa više kontinuiteta u igri, posebno u odbrani. Upravo na tome radimo ove nedjelje”, kazao je Andrej Žakelj.

Sličnog mišljenja je i Aksel Butej, koji naglašava važnost reakcije nakon prethodnog meča.

“Igramo u gostima i ovo je dobra prilika da pokažemo reakciju nakon prethodne utakmice. Tokom ove sedmice pripremamo se za ovaj meč i radimo sa jasnim ciljem – da dođemo do pobjede. Očekuje nas zahtjevna utakmica, jer protivnik igra agresivno i sa puno energije. Na nama je da odgovorimo istim intenzitetom i odigramo kvalitetno u napadu. Ako budemo na nivou, vjerujem da imamo dobre šanse za pobjedu”, rekao je Butej.