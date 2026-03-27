Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke bez dlake na jeziku komentarisao je dešavanja van terena i kako iz njih crpi motivaciju.

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke bio je lider na terenu kad je u pitanju meč protiv Baskonije. Posebno je bio motivisan jer je u pitanju bivši klub u kojem se i proslavio u Evroligi, ali čini se da odnosi na relaciji nekadašnji igrač - tim iz Vitorije, nisu sjajni. Ipak, Moneke iz čitave situacije uspjeva da izvuče najbolje, a to je motivacija za uspjehom.

Harizma koju Moneke ima vodi tim, vodi navijače i vjerovatno je baš zbog toga brzo postao miljenik Delija. S obzirom na to da je pred Zvezdom još jedan važan zadatak - utakmica protiv Barselone u 34. kolu Evrolige u petak od 20.30 sati, baš ta energija Nigerijca biće neophodna.

Poslije pobjede protiv Baskonije bivši igrač dobio je salve zvužduka: "Iznenadio sam se... Uhvatilo me je nespremnog i nisam mogao da dozvolim da se to tako završi. Sada mislim da je to dobro za ubuduće. Znam šta da očekujem i kakvu energiju treba da donesem", rekao je Moneke u razgovoru za Meridian sport.

A, komentari odakle god dolazili - klubova, navijača, kritičara - samo su dobro gorivo za najvažnije mečeve u sezoni. "Da, može i jeste. Ponekad voliš da zapamtiš takve stvari."

Ipak, dolazak u Zvezdu je "druga planeta". "Da, velika je razlika, naravno, u odnosu na prošle mečeve. Nisam igrao ni u jednom timu koji ima ovakav pritisak, ovoliku pažnju i popularnost. Znao sam to, ali moraš da budeš dio toga da bi zaista razumio. Najvažnije je da ne shvataš stvari lično - toliko. U svakoj navijačkoj bazi postoje ljudi koji iskreno vole tim i igrače bez obzira na sve - i to je većina. Sva moja iskustva uživo su bila pozitivna. Problem su društvene mreže koje izmaknu kontroli. Svaki igrač prolazi kroz uspone i padove. Razočaravajuće je čitati neke stvari od ljudi koji bi trebalo da budu navijači. Iskreno, volio bih da društvene mreže ne postoje jer izvlače ono najgore iz ljudi."

Međutim, sezona nije gotova i utisci o Crvenoj zvezdi neće biti sumirani bar još neko vrijeme. "Na to ne mogu da odgovorim dok se sezona ne završi. Imamo još mnogo da uradimo i ako si bio sjajan 33 utakmice, a onda poklekneš u posljednjih pet, to će definisati sezonu", rekao je harizmatični košarkaš crveno-bijelih.

