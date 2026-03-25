Pogledajte šta je uradio Pedro Martinez u završnici meča Valensija - Olimpijakos, što neke njegove kolege ne bi smjele ni da pomisle.

Izvor: Arife Karakum / AFP / Profimedia

Valensija je apsolutni hit ovogodišnje Evrolige i to nije slučajno. Trener Pedro Martinez napravio je mašineriju, ekipu koja je svakom rivalu "noćna mora" zbog atipične košarke koju igra, a istovremeno može da se kaže i da je svojim igračima dao veliko samopouzdanje, veru da mogu da pobjede svakoga.

Tako je prethodne noći u Valensiji "pao" Olimpijakos, možda i prvi favorit za osvajanje Evrolige. Uspjela je Valensija to da dobije na nevjerovatan način 85:84, u dramatičnoj završnici, jednoj od najnevjerovatnijih u ovoj sezoni.

O čemu se radi? Olimpijakos je poveo 84:83 poenima Saše Vezenkova, a onda je loptu u ruke uzeo Montero. Imao je oko 12-13 sekundi da smisli rešenje i da donese pobedu Valensiju, a kada se izdigao za šut - Furnije ga je "opalio jako" po prstima, pa ovo sudije nisu mogle da ignorišu, kao veliki broj sličnih situacija.

Čak se bunio Barcokas, tražio je loptu za svoj tim, a dok su sudije gledale snimak - Montero je pao na parket i pokazao da ne može da nastavi. Dobio je prejak udarac po prstima i nije bio u stanju da šutira, što je dovelo do nervoze na tribinama.

Ne i na klupi Valensije, gdje je Pedro Martinez pokazao da ima - kako to Španci kažu - "cojones". Odlučio je da sa klupe u igru pošalje svog najmlađeg igrača Serhija de Lareu, koji je igrao samo tri minuta na današnjoj utakmici. Takođe, ove sezone šutirao je ispod 70 odsto "penale", ali je trener osjetio da je ovo njegov dan.

I bio je u pravu, De Larea je pogodio oba slobodna bacanja i donio svojoj ekipi veliku pobjedu, a time je trener "ubio dvije muve" - dobio je igrača za nastavak sezone i još je ostvario trijumf protiv jednog od najboljih timova Evrolige.

