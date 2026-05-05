Bivšu ostavio 2 dana pred svadbu, a ovo je jedina žena koju je odveo pred oltar: Bio dvije godine u braku, pa se pokajao

Mima Karadžić stao je na "ludi kamen" 1993. godine sa Sunčicom Đurić.

Nedavno su se pojavile informacije da je Mima Karadžić ostavio devojku koja je od njega mlađa čak 35 godina, navodno zato što nije želela da "stane na ludi kamen". Nedugo zatim, on je već viđen sa novom partnerkom, takođe znatno mlađom.

Iako ima 71 godinu, mnogi ga i dalje doživljavaju kao večitog neženju, iako je zapravo bio u braku dve godine. Cela situacija je ponovo pokrenula priče o njegovom ljubavnom životu i navici da ulazi u veze sa mnogo mlađim ženama.

Žena kojoj je Mima Karadžić rekao "da" bila je Sunčica Đurić, koju je upoznao 1992. godine u Herceg Novom. Samo nekoliko meseci kasnije par je stao na "ludi kamen", i to na Aranđelovdan, krsnu slavu glumca.

Nakon venčanja živeli su na Vračaru, a potom su se preselili u Australiju, gde su proveli oko šest meseci. Ipak, posle dve i po godine brak se završio razvodom, a glumac je kasnije govorio da mu je taj period bio težak.

Posle razvoda od Sunčice nastavio je ljubavni život, imao je više veza i velikih ljubavi, ali se do danas nije ponovo ženio.

Druga svadba je otkazana

Milutin je 2017. godine krajem avgusta planirao da se oženi advokaticom Nevenom Matić, koja je od njega mlađa 33 godine, ali je venčanje otkazano samo dva dana pre zakazanog datuma. Glumac nikada nije otkrio pravi razlog raskida.

Nakon raskida sa Natašom Stanišić poznati glumac nije mnogo patio, pa je već u decembru prošle godine uslikan sa novom devojkom u Sava centru.

"Mimu ovaj raskid nije preterano uznemirio. On je nastavio sa svojim svakodnevnim obavezama. Redovno je odlazio u teretanu, na svoje fizikalne terapije i na predstavu u kojoj trenutno igra. Posle nekoliko nedelja upoznao je mlađu zanosnu brinetu koja ga je momentalno osvojila. Ona je malo u početku tvrdila pazar, ali on nije odustao. Priredio joj je neka iznenađenja, na šta ona nije mogla da ostane imuna, pa je pala na njegov šarm", kaže izvor.