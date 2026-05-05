Prvo oglašavanje Goge Gačić nakon što je potpisala papire za razvod: Pjevačica otkrila gdje i sa kim provodi vrijeme

Pjevačica Goga Gačić istakla je da čeka odluku suda.

Marko i Goga Gačić zvanično su se razveli. Marko i Goga potpisali su papire za razvod braka, a sada se pjevačica oglasila za domaće medije.

Goga se nakon suda vratila u dom i odmah posvetila obavezama vezanim za djecu.

"Da, tačno je danas smo potpisali papire za razvod braka, sa djecom sam u kući, obaveze, u gužvi sam. Čujemo se drugi put. Čeka se sudska odluka", rekla je ona.

Da podsjetimo, brak estradnog para propao je nakon Markove prevare.

"Uspjeli su, preko advokata, da se dogovore oko svih detalja, kako bi mogli sporazumno da se razvedu. Djeca će, naravno, živjeti sa Gogom. Čeka se još potvrda suda i onda će oboje biti slobodni. Goga zaista jedva čeka da se sve završi", rekao je izvor blizak pjevačici Gorani Gačić i pjevaču Marku Gačiću.

Markovi roditelji uz Gogu i djecu

Roditelji Marka Gačića nakon razvoda sina stali su na stranu snaje.

"Mikica je ostao šokiran kada je slavio rođendan, a da mu rođeni sin prvi put u životu nije čestitao isti. Bukvalno je čekao od ponoći do ponoći, 24 sata, i nije dobio poruku od svog sina sa željom da živi dugo i da uživa u životu. To je Mikicu toliko pogodilo da se rasplakao. On je riješio da Marka ne pušta više u porodičnu kuću i da može u nju da dođe isključivo ako dođe da pogleda svoju bivšu ženu, ali i djecu. Mikica ne može da shvati koliko se Marko promijenio, ništa mu nije jasno", počeo je izvor za "Svet".

"Marko je sve pare koje je imao i koje je zaradio potrošio na tu svoju novu djevojku. On joj je ovdje otvorio agenciju i iznajmio je stan na Južnom bulevaru koji plaća 1300 eura mjesečno. Mikica kaže da on pomaže Gogi, ali da njegov sin ne obraća pažnju ni na nju ni na svoju djecu. Jedino kada treba da se slika. On to ponašanje osuđuje kao monstruozno. Znamo mi ko je Goga i da nije bila cvjećka, ali otkad se udala ona je bila normalna. A on otkako je smršao i otkako je radio neke metode u Rusiji, ne zna za sebe."