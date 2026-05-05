Bivši Rade Manojlović peva na vašaru nasred livade: Haris Berković dobio stan i album, ovako danas izgleda

Pevač Haris Berković pobedio je pre 10 godina u Zvezdama Granda, gde je važio za jednog od najboljih frajera, ali i vokala, a Saša Popović mu je predviđao veliku karijeru.

Iako su u njega ulagane sve nade, te se Grand produkcija potrudila oko svega - Haris danas peva daleko od onih mesta koja su mu predviđali.

Naime, Haris Berković je te 2016. godine uplovio u vezu sa Radom Manojlović, što je privlačilo veliku pažnju. Njih dvoje su snimili i dva dueta koja imaju milionske preglede, međutim, nakon raskida, sve je puklo.

Haris je ipak ostavio karijeru po strani, a danas, više ni ne liči na sebe. Potpuno je promenio čični opis, od izgleda, malo je dodao kilograme, ali bio i na transplantaciji kose. No, iako je imao mogućnost da sada puni velike dvorane, Haris danas peva na vašarima.

Sada je isplivao jedan snimak sa jednog događaja na kojem je Haris pevao, u košulji i farmerkama, Berković je pevao nasred livade, dok je oko njega bilo nekolicina ljudi.

Dobio stan i CD od Granda

Berković je pobedio u sezoni 2025/16 i kao pobednik te sezone dobio stan u Beogradu, ali i prvi CD od Grand produkcije.

"Susret sa našim ljudima u Americi bilo je jedno divno i nezaboravno iskustvo za mene. Gde god da sam se pojavio narod me dočekivao baš onako domaćinski, prijateljski. Ma, doživljavali su me kao deo njihove familije. Svugde je bila je jedna izuzetno pozitivna energija, koja čoveku, a u ovom slučaju meni daje neku posebnu draž i snagu da daš i više od sebe od uobičajenog”.

Presadio kosu

Haris Berkovi nedavno se podvrgne presađivanju kose jer je počeo da ćelavi.

"Iskreno, da sam znao šta me čeka, dobro bi razmislio da li bi se na to odlučio. Same pripreme nisu bile nešto posebno, trebalo je vremena, nekih par dana za sve to. Bol je bila prisutna, ali kada se čovek odluci na popravak ili vađenje zuba, takođe boli. Presađivanje kose je danas normalna stvar, jednostavno, postalo je pomodarstvo kod muškaraca koji imaju problem sa kosom. Tako kada naraste, onda će to da bude prava frizurica. Jednostavno, vraćam se na vlastite postavke. Ja sam još mlad da bi sada hodao ćelav ili sa malo kose na glavi. Preporučio bih svakom da to uradi, svakom mladom, ali i starijem muškarcu koji to žele", otkrio je bivši dečko Rade Manojlović za "Naj portal".

