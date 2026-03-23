Poraz podgoričke ekipe iako je imala dvocifrenu prednost

“Studenti” su izgubili od Zadra u meču u kojem su gotovo 35 minuta imali prednost (69:62), a koštala ih je očajna igra u posljednjoj četvrtini.

U njoj su postigli svega četiri poena, samo jednom su pogodili iz igre, i to nepuna dva minuta prije kraja kada je Aleksa Ilić smanjio na 65:62.

Nisu Podgoričani nakon toga mogli da se vrate u utakmicu u kojoj su u 3. četvrtini imali vođstvo od 12 razlike, a Zadar je na krilima crnogorskog košarkaša Vladimira Mihailovića znao kako da duel privede kraju.

Mihailović je meč završio sa 22 poena, postigao je šest trojki, od toga pet u prvom poluvremenu.

Kod Derbija, koji dijeli posljednje mjesto sa Splitom, istakao se Darijus Džonson sa 14 koševa.

Naredni rival Mijovićeve ekipe je Spartak u Subotici (30. mart).