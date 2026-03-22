Luka Dončić je ispričao koju je psovku na srpskom upotrebio gruzijanski košarkaš Goga Bitadze i zbog čega je morao da reaguje.

Izvor: Chaz NBA/Youtube/Printscreen

Slovenački košarkaš Luka Dončić odigrao je prethodne noći još jednu sjajnu partiju za L.A. Lejkerse i u pobjedi nad Orlandom 105:104 ubacio je 33 poena, odnosno u poslednjih 96 sati - dao je 133 poena. Međutim, narednu utakmicu Lejkersa će ipak morati da preskoči zbog suspenzije, odnosno zbog toga što je upisao čak 16. tehničku grešku ove sezone.

Znao je Dončić da "hoda po ivici", ali nije mogao da prećuti Gogi Bitadzeu koji je, bar tako tvrdi Slovenac, vrijeđao njegovu porodicu tokom utakmice i zbog toga je ušao u sukob sa njim.

Luka Doncic receives his 16th technical of the season and he will be suspended from the next game, after having some words with Goga Bitadge - double technical



"Nadam se da ću moći ipak da igarm. Iznervjerio sam svoj tim, ali rekao mi je da će mi je**ti cijelu porodicu. To je teren, ali ja ne mogu da podnesem, moram da se zauzmem za sebe. Moram da budem bolji od toga. Znam da sam ih iznevjerio", rekao je po završetku meča Luka Dončić i pojasnio na kom su jeziku komunicirali.

"He (Goga) said at free throw he will fu*k my whole family. And at some point, I just can't stand it. I gotta stand up for myself.”



— Luka Doncic on his technical foul



(via@LukaUpdates)



pic.twitter.com/9RBFIad6Lo — Hoop Central (@TheHoopCentral)March 22, 2026

"Rekao mi je to na srpskom", naglasio je Luka Dončić, koji naravno priča srpski jezik, ali i Goga Bitadze koji je na početku svoje karijere igrao za Megu.

Čini se da uprkos svemu što se dogodilo, L.A. Lejkersi planiraju da odmah podnesu žalbu NBA ligi i nadaju se da će imati razumijevanja za ispad Luke Dončića, pošto se nalazi u vrlo osetljivom porodičnom momentu - i to je Goga Bitadze probao da iskoristi. Znao je da će Dončića isprovocirati ako "umješa porodicu" u razgovor na terenu - i bio je u pravu. Nije iznenađenje da na Dončića sada i te kako utiču priče o raskidu vjeridbe i borbi za starateljstvo nad djecom.

Luka Dončić dao 33 poena Orlandu Izvor: Youtube/@NBA

Međutim, isto tako vjerovatno na terenu i pokušava da "pobjegne od stvarnosti", tako da igra vrhunski u poslednje vrijeme, pa smo vidjeli kako je ubacio 40 poena Hjustonu, pa onda 60 Majamiju i sada još 33 Orlandu.

Zašto je Dončić raskinuo vjeridbu?

Luka Dončić i njegova ljubav iz detinjstva Ana Marija Goltes više nisu zajedno. Njih dvoje su raskinuli vjeridbu odmah čim se rodila druga kćerka Olivija, početkom decembra. Tada je Dončić došao u bolnicu u Kranju i rekao je nevjenčanoj supruzi da sa sobom hoće da povede prvu kćerku Gabrijelu, koja bi tako bila kod njega u SAD. Zbog toga je Ana Marija Goltes pozvala policiju i od tada Luka Dončić nije vidio svoje kćerke.

Vidi opis "Na srpskom mi je psovao porodicu": Luka Dončić šokirao javnost šta je doživio u NBA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes/printscreen Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 20 20 / 20

U toku je borba za starateljstvo nad djecom, kao i za alimentaciju koju će Dončić morati da plaća, a djeluje da je slučaj daleko od riješenog, pošto za početak postoji neslaganje oko suda na kome spor treba da se riješava.

NBA rezultati 22. mart: