Nakon ubjedljivog poraza od Dubaija u „Morači“, trener Budućnosti Andrej Žakelj nije krio razočaranje, ističući da je njegov tim od samog starta utakmice bio ispod potrebnog nivoa.

"Čestitke gostujućoj ekipi na zasluženoj pobjedi. Pokazali su kvalitet što se tiče fizičke igre, indivindulanog kvaliuteta i to je na kraju okrenulo utakmicu. Počeli smo premekano, bez faula, dali im da igraju svoju igru i tek onda smo krenuli da igramo odbrabnu. Kada igramo bolkju odbranu, što nije prvi put, onda igramo i bolji napad. Vratili smo se, čako smo imali i prednost na poluvremenu, držali priključak neko vrijeme, ali na kraju malo i zbog umora, jer je mao teža rotacija bila u ovoj utakimici zbog nekih stvari i zbog njjihovog kvaliteta, okrenuli su utakmicu. Mi moramo da radimo na svoj igri, a mislim da je Dubai u vrlo dobroj formi, da odličnim indivindualcima i želim im sve najbolje", istakao je Andrej Žakelj

Trener Dubaija Jurica Golemac istakao je da je, bez obzira na rezultat, utakmica protiv Budućnosti bila zahtjevna i da je njegov tim morao da odigra s visokim intenzitetom kako bi došao do pobjede.

"Čestitke mojim igračima na zasluženoj pobjedi, odigrali smo jako dobru utakmicu nakon rasporeda gdje smo imali četiri utakmice u šest dana. Plašio sam se da nećemo u ovoj utakmici imati energiju i agresivnost, znali smo da Budućnost igra agresivno, ali smo odigrali jako dobro, bili ozbiljni svih 40 minuta, igrali timsku košarku, košarku sa pasovima, u odbrabni jedan za drugog i zasluženo smo dobili. Želim sve najbolje ekipi Budućnosti u nastavku sezone", rekao je Golemac