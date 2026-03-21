Budućnost je, nakon dobrog prvog poluvremena, potpuno stala u nastavku, dok je Dubai to iskoristio sigurnom i efikasnom igrom i upisao važnu pobjedu u borbi za vrh tabele

Košarkaši Budućnosti poraženi su od ekipe Dubaija rezultatom 78:95 u dvorani „Morača“, u 4. kolu Top 8 faze AdmiralBet ABA lige, a ključni pad uslijedio je u drugom poluvremenu.

Podgoričani su dobro otvorili utakmicu i u uvodnim minutima imali prednost (3:0, 8:5), ali je Dubai brzo uspostavio ritam i preokrenuo. Prva četvrtina završena je vođstvom gostiju – 23:27.

U drugoj dionici gledala se izjednačena borba, uz česte promjene vođstva. Budućnost je u nekoliko navrata dolazila do izjednačenja (31:31, 39:39, 41:41), a zatim i preokreta, pa je na poluvremenu vodila 46:44.

Ipak, treća četvrtina bila je prelomna. Dubai je serijom poena preuzeo kontrolu, brzo stigao do vođstva, a zatim ga i povećavao (46:50, 52:58, 58:67), pa su gosti u posljednju dionicu ušli sa osjetnom prednošću.

U završnoj četvrtini uslijedio je potpuni pad igre „plavih“. Dubai je dodatno povećavao razliku – 58:70, 58:75, zatim i 64:81, čime je pitanje pobjednika praktično bilo riješeno već sredinom posljednjeg perioda.

Do kraja susreta gosti su rutinski održavali visoku prednost (71:87, 76:92), da bi meč završili ubjedljivim rezultatom 78:95.

BUDUĆNOST VOLI - DUBAI 78:95 (23:27, 23:17, 12:23, 20:28)

Podgorica - "M:tel dvorana Morača". Gledalaca: 2.230. Sudije: Ilija Belošević, Milivoje Jovčić, Stefan Ćalić (Srbija).

Budućnost Voli: Sulamon 13, Mejs 4, Tompson, Slavković 6, Tanasković 2, Ferel 21, Morgan 17, Butsijel 6, Nikolić 1, Kovliar 1, Butej 7.

Dubai: Dangubić, Bejkon 9, Abas 3, Prepelič, Bertans 9, Anderson 4, Kondić 10, Musa 20, Kabengele 13, Petrušev 19, Kamenjaš, Kaboklo 8.