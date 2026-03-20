Crnogorski košarkaš David Mirković je odigrao utakmicu karijere u dresu Ilinoisa.

Mirković je u pobjedi nad Pensilvanijom (105:70) imao učinak od 29 poena i čak 17 skokova, a po broju uhvaćenih lopti je ispisao istoriju.

Postavio je, naime, rekord po broju skokova na NCAA turniru.

Ilinois u narednom kolu igra protiv VCU-a Ramsa koji su savladali Sjevernu Karolinu 82:78.

Dres Sjeverne Karoline nosi naš Luka Bogavac, koji je upisao osam poena, tri skoka i dvije asistencije…