Luka Dončić odigrao je spektakularan meč i protiv Majamija i ubacio 60 poena u pobjedi Lejkersa

Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Luka Dončić vodi Lejkerse u plej-of NBA lige. Na gostovanju Majamiju je donio pobjedu (134:126) i to na spektakularan način - ubacio je 60 poena (9/13 za dva, 9/17 za tri, 15/19 sa penala). Uz to je imao 7 skokova, 5 ukradenih lopti i 3 asistencije. Jednostavno, radio je ama baš sve na parketu. Treba dodati i da je 39 poena dao u drugom poluvremenu kada se meč lomio.

Pratio ga je nevjerovatni Lebron Džejms koji ima 41 godinu i nastavlja da dominira. Za 38 minuta na parketu je upisao tripl-dabl - 19 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Ostin Rivs je dodao 18.

Vidi opis Dončić ubacio 60 poena u NBA ligi Luka Dončić u Lejkersima Luka Dončić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Na drugoj strani su se istakli Bem Adebajo (28, 10sk) i Tajler Hiro (21, 8sk, 5as). S

Treći najbolji meč za Dončića

Luka Dončić ubacio 60 poena za Lejkerse Izvor: Youtube/NBA

Luka Dončić je sa 60 ubačenih poena odigrao treći najbolji meč u NBA karijeri. Ili može da se kaže i da dijeli drugo mjesto, kako vam je draže. Najbolju utakmicu imao je protiv Atlante 2024. godine kada je ubacio čak 73 poena.

Sa 60 protiv Majamija je izjednačio broj poena koje je ubacio Njujork Niksima 2022. godine. Treba dodati i da je oba spomenuta meča imao u dresu Dalasa, tako da mu je ovo najbolji meč u dresu Lejkersa.

Rezultati: