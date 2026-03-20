Crno-bijeli su vezali treću pobedu u Evroligi

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana vezali su treću uzastopnu pobjedu, ukupno 12. u Evroligi.

Crno-bijeli su u 32. kolu kao gosti savladali Pariz rezultatom 91:80 (17:20, 29:23, 20:14, 24:24).

Ovom pobjedom Partizan se revanširao Parizu za poraz u Beogradu, ujedno i stigao Parižane na tabeli.

Apsolutni junak utakmice je bio Nik Kalates. Grčki košarkaš je upisao dabl-dabl sa 12 poena i 10 asistencija, od kojih su neke bile za TV špice.

Najefikasniji u timu Partizana bio je Sterling Braun sa 17 poena, Toni Džekiri je postigao 15 poena, a Isak Bonga 11 poena.

Kod domaćina, Nadir Hifi je postigao 25 poena, Dokosi je upisao 12, a Utara 10.

Partizan u dvokolu naredne nedelje dočekuje Asvel, potom i Valensiju. Pariz gostuje Bolonji, a meč 33. kola protiv Olimpijakosa je odigrao ranije.

Ipak, crno-bijele prije toga očekuje vječiti derbi u ABA ligi. Lider regionalnog takmičenja od 20.30 u nedelju gostuje Crvenoj zvezdi.

Uvodni minuti pripali su Partizanu, koji je u nekoliko navrata vodio sa četiri poena razlike.

Četiri i po minuta prije kraja prve četvrtine Pariz je postigao prvu trojku preko Džeremija Morgana (10:9), a od rezultata 12:12 domaći tim napravio je seriju 0:8, zahvaljujući trojkama Ifija i poenima iz kontre Džareda Rodena.

Crno-bijeli su do kraja prve četvrtine napravili seriju 5:0 i smanjili zaostatak na 17:20.

Pariz je na početku druge dionice poenima Džastina Robinsona poveo sa 19:23, a zatim je uslijedila serija Partizana 8:0.

Domaći tim je na polovini druge četvrtine odgovorio sa pet uzastopnih poena i poveo sa 29:30, ali je već u sledećem napadu trojku za Partizan postigao Kalates (32:30).

U nastavku se igrao koš za koš, sve dok Partizan dva minuta prije kraja nije poveo sa 42:38 posle slobodnih bacanja Isaka Bonge.

Odgovor Pariza bila je serija 0:5 za vođstvo 42:43, a crno-bijeli su zatim poenima Karlika Džonsa i Brauna vratili prednost na svoju stranu (46:43).

Imao je Pariz priliku da u poslednjem napadu u prvom poluvremenu izjednači, ali je neprecizan sa distance bio Robinson, pa se na odmor otišlo vođstvom gostiju 46:43.

Partizan je tokom treće četvrtine u tri navrata vodio sa četiri poena razlike, a Pariz je tri minuta prije kraja deonice posle slobodnih bacanja Uatare stigao do izjednačenja (57:57).

Beogradski tim je u završnici treće četvrtine napravio seriju od devet vezanih poena, od čega je pet postigao Džekiri za vođstvo 66:57.

U prvom minutu četvrte četvrtine Partizan je poveo sa dvocifrenom razlikom (69:59), nakon što je sa distance bio precizan Aleksej Pokuševski.

Pokuševski je u nastavku upisao još četiri vezana poena za plus 12 (73:61), a Partizan je posle zakucavanja Džekirija poveo i sa najvećih 15 poena razlike (79:64).

Pariz je dva minuta i 45 sekundi prije kraja posle slobodnih bacanja Ifija smanjio na samo minus pet (79:74), ali su crno-bijeli uspjeli da odgovore i košem Džekirija i trojkom Bonge vrate dvocifrenu prednost (84:74).

Zakucavanjem Bonge minut i 15 sekundi prije kraja Partizan je riješio pitanje pobjednika (86:75) i upisao treći vezani trijumf u Evroligi.