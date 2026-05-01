Brutalno pretučen muškarac u Beogradu pred djetetom, ljekari mu se bore za život zbog ozbiljnog krvarenja na mozgu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je u Malom Mokrom Lugu pretučen muškarac D.H. (57) dok je prelazio ulicu sa malim djetetom, saznaje "Kurir". Njega je napao mladić (25) koji se velikom brzinom kretao automobilom.

Mladić je izašao iz vozila i napao je muškarca kom je nanio teške telesne povrede pred djetetom. Pretučeni muškarac je ostao da leži bez svijesti na asfaltu.

Pretučeni muškarac je u kritičnom stanju prevezen u Urgentni centar. Ljekari se bore za njegov život - prema prvim informacijama, zadobio je ozbiljno krvarenje na mozgu.

Osumnjičeni mladić je ubrzo uhapšen. Istraga je u toku.

(Kurir/MONDO)