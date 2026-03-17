NBA Evropa bi mogla da dobije važno pojačanje sa sjevera Engleske, ali bi se klub takmičio u Londonu jer je veće tržište.

Izvor: Nigel Keene / AFP / Profimedia

Početkom aprila znaćemo kakvim tačno adutima raspolaže projekat "NBA Evropa", pošto su idejni tvorci tog takmičenja dali klubovima rok do 31. marta da se prijave za učešće. Prvobitna ideja bila je da se "otmu" neki od najboljih timova iz Evrolige, zatim da se dodaju neki timovi iz FIBA Lige šampiona, a zatim da se takmičenje "dopuni" klubovima koji bi bili sekcije najpoznatijih fudbalskih klubova na ovoj strani svijeta.

Tako je na jednom od sastanaka bio i Zlatan Ibrahimović koji bi mogao da uključi slavni Milan u cijelu priču, a nije tajna da Amerikanci žele klubove koje će osnovati engleski fudbalski velikani. Pominjana je čak i ideja da Arsenal i Čelsi zajedno osnuju košarkaški klub, ali se čini da je to baš daleko od realizacije - pa bi košarkaški klub u Londonu mogao da napravi Njukasl!

Iako se fudbalski klub koji nosi crno-bijele dresove nalazi na samom sjeveru Engleske i jedan je od najvećih timova u tom dijelu države, njegovi vlasnici prepoznali su priliku za investiranje. Kako prenosi Atletik, projekat NBA Evropa privukao je pažnju investicionom fondu PIF iz Saudijske Arabije, koji bi ulaganjem ogromnih sredstava i formiranjem tima u Londonu pogurao čitav projekat koji američka košarka započinje u Evropi.

NBA Evropa i PIF žele da razbiju višegodišnje tumačenje da ljude u Londonu ne zanima košarka, a investicioni fond spreman je da uloži ogroman novac i u izgradnju potpuno nove hale koju bi koristio isključivo košarkaški klub. To je jedan od uslova koje je Adam Silver postavio potencijalnim učesnicima jer smatra da klubovi ne mogu dvoranu da dijele sa drugima ukoliko će NBA Evropa da bude takmičenje na najvišem nivou.

Ko će igrati takmičenje NBA Evropa?

NBA liga je još ranije otvorila "virtuelnu sobu" u kojoj se nalazi preko 100 potencijalnih ulagača i svi oni imaju pristup podacima koji se tiču vlasništva licence. Za sada se još ne znaju učesnici novog takmičenja na tlu Evrope, ali je poznato da NBA planira da podijeli 12 trajnih licenci. Cilj je da se obuhvate Rim, Minhen, Barselona, Madrid, Mančester, Atina i Istanbul. Interesovanje su takođe pokazali berlinska Alba i Asvel.

NBA će početkom aprila imati konačnu listu zainteresovanih klubova i potencijalnih učesnika, kao i uvid u to koliko je ko spreman da plati. Očekuje se da neki klubovi ponude manje od zacrtanih 500.000.000 eura, dok se od tima iz Londona očekuje da uloži čak milijardu dolara!