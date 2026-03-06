Manifestacija tradicionalno okuplja vinare, somelijere, ugostitelje i ljubitelje vina, stvarajući prostor za predstavljanje novih etiketa i razmjenu iskustava u vinskoj industriji.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Podgorica je i ovog marta domaćin jednog od najvažnijih vinskih događaja u regionu – MonteVina 2026, koji se održava u Kristalnoj dvorani hotela Hilton. Manifestacija tradicionalno okuplja vinare, somelijere, ugostitelje i ljubitelje vina, stvarajući prostor za predstavljanje novih etiketa i razmjenu iskustava u vinskoj industriji.

Tokom dva dana trajanja salona predstavlja se 97 vinarija sa čak 580 različitih vinskih etiketa, a posjetioci imaju priliku da degustiraju i vina koja se premijerno predstavljaju publici. Poseban fokus ovogodišnjeg izdanja stavljen je na autohtone sorte regiona, među kojima se izdvajaju crnogorski vranac i kratošija, kao i hrvatski plavac mali.

Događaj je posebno značajan za ugostiteljski sektor, jer predstavlja priliku za upoznavanje sa novim vinskim trendovima i kreiranje vinskih karti za predstojeću turističku sezonu.

Dodatnu težinu manifestaciji daje i dolazak 15 međunarodnih vinskih sudija koji će degustirati oko 150 uzoraka vina, čime MonteVino još jednom potvrđuje svoj značaj na regionalnoj vinskoj sceni.