Predsjednik Azerbejdžana podigao borbenu gotovost vojske koja je spremna da izvrši operacije ako bude bilo potrebe.

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev je sazvao hitan sastanak zbog navodnog napada dronovima na autonomnu regiju Nahčivan, prenosi britanski list "Gardijan". Pogođen je aerodrom na Nahčivanu, a Alijev je zaprijetio žestokim odgovorom države.

Iranska revolucionarna garda je zvanično negirala lansiranje dronova na teritoriju Azerbejdžana. Iran u svom saopštenju tvrdi da je Izrael lansirao dronove na Azerbejdžan kako bi se posvađali Iran i Azerbejdžan.

"Bilo koja neprijateljska sila će osjetiti punu moć 'Gvozdene pesnice'. Azerbejdžan strogo osuđuje ovaj teroristički akt.

Odgovorni moraju da se privedu pravdi. Iran mora da pruži zvanično objašnjenje Azerbejdžanu, uputi izvinjenje i uvjeri nas da će snositi odgovornost onaj ko je to uradio.

Vojska Azerbejdžana je u visokom stepenu pripravnosti za sukob. Spremni su da izvedu sve neophodne operacije. Nećemo tolerisati ovaj neisprovocirani čin terorizma i agresiju protiv Azerbejdžana", rekao je Alijev.