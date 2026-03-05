Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije.

Izvor: MN Press

Crveno-bijeli su u užarenoj utakmici savladali kao gosti Novi Pazar rezultatom 2:0 (1:0).

Golove su postigli Tiknizjan u 37. minutu i Elšnik u 50. minutu.

Crvena zvezda se pridružila Grafičaru, Jedinstvu i Vojvodini, koji su dan ranije prošli u četiri najbolje ekipe u ovom takmičenju.

No, utakmica na Gradskom stadionu u Novom Sadu će ostati upamćena i po haosu koji se dešavao na tribinama od samog starta utakmice.

Već posle 50-tak sekundi je došlo do prekida utakmice, pošto su se sukobili navijači Crvene zvezde i pripadnici policije. Igrači Zvezde su se povukli sa terena.

Posle šest minuta prekida utakmica je nastavljena. U osmom minutu je poništen gol Novom Pazaru zbog ofajda u kome se našao Marinković.

U 33. minutu golman Mateus je morao da napusti meč posle povrede koju je zadobio u sudaru sa Abdulahijem. Golman Zvezde je završio u bolnici.

Crvena zvezda je povela evrogolom Tiknizjana u 37. minutu. Bek crveno-bijelih je posle kornera sačekao loptu i sa više od 20 metara pogodio rašlje golmana Samčovića. Gol za nagradu Puškaša.

Imao je Pazar u smiraju poluvremena šansu za izjednačenje, međutim Camaj nije bio priseban.

Za razliku od haotičnog prvog poluvremena, drugo je bilo znatno smirenije.

Praktično, cijela priča na terenu je završena u 50. minutu kada je Timi Maks Elšnik duplirao prednost.

Strahinja Eraković je izveo aut, Arnautović spustio loptu, a slovečanki reprezentativac je iz prve poklopio i poslao u mrežu.

Golman Pazara Samčović nije imao priliku da odbrani šut.

U nastavku je opao ritam, a sem nekoliko poluprilika na obje strane nije viđeno veće uzbuđenje.