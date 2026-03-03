PAOk iz Soluna nagovještava da će u narednoj sezoni biti ozbiljan kandidat za Evroligu

PAOK iz Soluna nalazi se na prekretnici. Klub je bio u lošoj seriji rezultata, nanizana su tri poraza, bolji su redom bili - Bilbao (88:87), AEK (88:71) i na kraju Panatinaikos 101:71. Zbog toga su promjene bile neophodne i na klupu bratskog kluba Partizana stigao je ujedno i bivši trener crno-bijelih - Andrea Trinkijeri. Dolazak Italijana nije slučajnost, pošto PAOK ima ambicije i one su vezane za Evroligu.

Crno-bijeli iz Soluna trenutno su četvrti tim u Grčkoj, ispred njih se nalaze Olimpijakos, Panatinaikos i AEK. Kako bi PAOK postao još konkurentniji i borio se za titulu u klubu su uslijedile promjene. Tim iz Soluna koji je nedavno preuzeo vlasnik Aristotelis Mistakidis svakim narednim potezom jasno stavlja do znanja da PAOK više neće biti klub koji preživljava ili igra prosječno. Ciljevi su sada drugačiji i znatno jasniji.

Bogataš koji živi u Rimu spreman je da investira u klub, a dovođenje evroligaškog trenera, kao što je Andrea Trinkijeri, jasno stavljaju do znanja da je riječ o velikim ambicijama. Trinkijeri je poznat kao trener koji daje identitet timovima koje vodi, Italijan je u Partizanu i te kako bio voljen, a onda je dobre rezultate pario i u Bajernu, potom i u Žalgirisu. Iako se govorilo da bi Željko Obradović mogao da na klupi naslijedi Jura Zdovca, to se, ipak, nije dogodilo, pa će Trinkijeri biti taj trener koji će morati da odgovori željama novog vlasnika.

Dolazak Italijana sam po sebi podigao je interesovanje i želje navijača. Kako grčki mediji javljaju, PAOK za cilj ima povratak na vodeću poziciju i to ne kratkotrajan, želja je da se stvori nešto što će trajati. Sama činjenica da je Italijan potpisao trogodišnji ugovor govori o tome da PAOK ima plan.

Gdje će PAOK u narednoj sezoni?

PAOK je obezbijedio četvrtfinale FIBA Evropa kupa, gdje će mu rival biti Peristeri, sa kojim se sastaje 11. marta od 17 sati. Međutim, to nije jedini plan kluba iz Soluna, pošto od kraja decembra uprava ovog tima gleda ka Evroligi ili NBA Evropi. Međutim, ono što bi navijačima u Grčoj moglo da zasmeta jeste sama činjenica da NBA Evropa ne nastaje kako bi se "poštovala tradicija", ideja ove lige nešto je komercijalnija od one kakvu ljubitelji sporta žele.

S druge strane, Evrolige zahtijeva ozbiljna ulaganja kako bi klub dobio licencu. Samim tim, održivost, stabilnost i sigurnost prvi su postulati ovog takmičenja, što bi klubu koji tek "staje na noge" moglo da napravi problem. Jasno je da PAOK okreće stranicu, samo nije jasno kojim putem će krenuti grčki velikan.

Ko igra u PAOK-u?

Ekipa koju gradi tim iz Soluna dovoljno govori o tome da su planovi ozbiljni. Ekipu će, kao što već znamo, voditi Andrea Trinkijeri u narednoj sezoni, a na raspolaganju bi mogao da ima i neka od zvučnih imena. Recimo, Patrik Beverli. Možda je Beverli često bio u centru pažnje zbog kontroverznog ponašanja, ali riječ je o jednom od najboljih defanzivaca u NBA ligi svojevremeno.

Tim se sastavljen od pretežno košarkaša iz Grčke, a kad su stranci u pitanju tu je Timi Alen koji je igrao za Trapani, Ostende, a prethodno se oprobao i u NBA ligi, doduše ta krijera kratko je trajala. Sad je jedan od lidera PAOK-a, beleži 11 poena, 3,2 skoka i 2,2 asistencije. Pomoć ma i od Litvanca Tomaša Dimše koji ubacuje 10 poena, ima i po 3,5 skokova i 2,5 podijeljenih lopti.