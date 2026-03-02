Nakon trijumfa u Beogradu, selekcija Ergina Atamana je večeras slavila i na svom parketu – 94:86.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Drugi put u tri dana, košarkaška reprezentacija Turske savladala je selekciju Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket.

Tursku je do četvrte pobjede u isto toliko utakmica u tekućem ciklusu kvalifikacija vodio Biberović sa 21 poenom. Jurtseven ga je pratio sa 17, dok je 15 dodao Hazer.

Kod Srbije, koja je sada na polovičnom skoru, istakli su se Avramović sa 16, Dobrić sa 14 i Davidovac sa 12 poena.