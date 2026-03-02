logo
Dušica se pojavila u emisiji uživo, pa sve zabrinula: Evo kako izgleda nakon što je završila u Urgentnom (Foto)

Autor Đorđe Milošević
Dušica je vodila emisiju, ali su svi primijetili detalj na njenom licu.

Dušica se pojavila u emisiji uživo, pa sve zabrinula: Izvor: TV Pink / screenshot

Voditeljka Pinka Dušica Jakovljević pojavila se sinoć u emisije u okviru Elite u izdanju koje je odmah pokrenulo lavinu komentara.

Naime, Dušica je pred kamere stala sa flasterom na oku, a taj detalj nije promakao budnim gledaocima.

Čim je emisija počela, društvene mreže su se usijale. Mnogi su se pitali da li je u pitanju povreda, manja intervencija ili zdravstveni problem, dok su drugi isticali da joj, uprkos svemu, profesionalizam nije izostao.

Dušica je emisiju vodila sigurno i nasmijano, bez ikakvih naznaka da je nešto ometa. Flaster je bio vidljiv, ali je njen stav jasno pokazivao da je posao na prvom mjestu.

Voditeljka se za sada nije oglašavala o razlozima zbog kojih nosi flaster, pa ostaje da se vidi da li će uskoro otkriti o čemu je riječ. Ono što je sigurno jeste da je još jednom pokazala koliko je posvećena svom poslu i da je ni sitne neprijatnosti ne mogu spriječiti da stane pred kamere.

Tagovi

Dušica Jakovljević Urgentni centar

