Dalibor Ilić je poslije poraza Spartaka od Crvene zvezde posebno pričao i o Dejanu Davidovcu koji je napravio razliku na meču u Nišu.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Spartak je u 27. minutu imao "+7" protiv Crvene zvezde (56:49), ali je onda uslijedila furiozna serija crveno-bijelih od 22:0 i pitanje pobjednika je riješeno. Ekipa Saše Obradovića prošla je u finale Kupa Radivoja Koraća, dok je Dalibor Ilić pokušao da objasni šta se dogodilo sa njegovom ekipom u tim momentima.

"Mislim da smo odigrali onako kako smo htjeli nekih 25-30 minuta. Neka tri-četiri minuta su presudila. Podigli su agresivnost na koju nismo imali odgovor. Ne mogu da kažem da su nas iznenadili, nismo se snašli u tom momentu. Iskoristili su to sa svojim evroligaškim iskustvom i priveli meč kraju u svoju korist", rekao je Ilić.

Upravo je u tim momentima Obradović napravio ključnu promjenu, izvadio je iz igre Uroša Plavšića koji je previše griješio, uveo Dejana Davidovca na poziciju centra i pokrenuo preokret.

"Mi smo očekivali, imaju kvalitetan tim. To prebacivanje Davidovca na poziciju centra pravi problem i evroligaškim ekipama. Ta igra sa niskom petorkom. Očekivali smo to, bili smo spremni, na kraju rezultat to ne pokazuje."

Upitan je na kraju i šta je to Spartak morao da uradi bolje u momentima kada je Zvezda zaigrala agresivnije i presing po cijelom terenu.

"Trebalo je da imamo veći fokus, potrebno je više komunikacije da bi uspjelo to da se realizuje i da se spriječi taj presing", zaključio je Dalibor Ilić.