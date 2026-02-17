Dimitris Janakopulos će ostaviti Ergina Atamana na mjestu trenera Panatinaikosa, ali će morati Turčin odmah da donese bolje rezultate.
Daleko je Panatinaikos od igara koje su bile očekivane ove sezone, ali kako javlja dobro obaviješteni grčki "SDNA" nema ništa od otkaza za Ergina Atamana. U tekstu na ovom portalu je navedeno da kontroverzni vlasnik atinskih "zelenih" Dimitris Janakopulos ima neogrničeno povjerenje u trenera koji mu je donio jednu titulu Evrolige.
Poraz od Kolososa u grčkom prvenstvu je donio nove glasine da će uskoro biti raskinut ugovor sa Atamanom i da će novi trener preuzeti Pan atinaikos, ali sada Grci pišu i govore da nema nikakve opasnosti po Atamana.
Navodno su u klubu ubijeđeni da će povratak Matijasa Lesora na teren uz dolazak Najdžela Hejsa Dejvisa iz NBA lige biti dovoljan da trgne ekipu i da do kraja sezone Panatinaikos napadne titule.
Ipak Dimitris Janakopulos nema više toliko strpljenja i navodno je rekao da želi da vidi bolje rezutlate odmah. To odmah je na kupu koji je sada na programu, pa bi u slučaju neuspjeha u borbi za prvi trofej sezone ipak mogao da bude u ozbiljnom problemu Ataman. U ovom trenutku, je ipak - siguran.
(MONDO, N.L.)