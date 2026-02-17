Dimitris Janakopulos će ostaviti Ergina Atamana na mjestu trenera Panatinaikosa, ali će morati Turčin odmah da donese bolje rezultate.

Izvor: MN Press

Daleko je Panatinaikos od igara koje su bile očekivane ove sezone, ali kako javlja dobro obaviješteni grčki "SDNA" nema ništa od otkaza za Ergina Atamana. U tekstu na ovom portalu je navedeno da kontroverzni vlasnik atinskih "zelenih" Dimitris Janakopulos ima neogrničeno povjerenje u trenera koji mu je donio jednu titulu Evrolige.

Poraz od Kolososa u grčkom prvenstvu je donio nove glasine da će uskoro biti raskinut ugovor sa Atamanom i da će novi trener preuzeti Pan atinaikos, ali sada Grci pišu i govore da nema nikakve opasnosti po Atamana.

Navodno su u klubu ubijeđeni da će povratak Matijasa Lesora na teren uz dolazak Najdžela Hejsa Dejvisa iz NBA lige biti dovoljan da trgne ekipu i da do kraja sezone Panatinaikos napadne titule.

Ipak Dimitris Janakopulos nema više toliko strpljenja i navodno je rekao da želi da vidi bolje rezutlate odmah. To odmah je na kupu koji je sada na programu, pa bi u slučaju neuspjeha u borbi za prvi trofej sezone ipak mogao da bude u ozbiljnom problemu Ataman. U ovom trenutku, je ipak - siguran.

(MONDO, N.L.)