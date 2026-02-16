Lider KK Crvena zvezda ponovo je član nacionalnog tima Srbije.

Izvor: MN Press

Selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 23 kandidata za februarski FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo. Najzvučnija vijest je povratak Nikole Kalinića, košarkaša Zvezde i osvajača evropskog i olimpijskog srebra iz Španije i Rija 2014. i 2016, posle nekoliko godina odsustva iz nacionalnog tima. Tačnije, od Eurobasketa 2022, posle kojeg je propustio Mundobasket 2023, Olimpijske igre u Parizu 2024. i Eurobasket u Letoniji 2025.

Na spisku se nalaze: Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Avramović (Dubai), Filip Barna (FMP), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Balša Koprivica (Bahčešehir), Arijan Lakić (Partizan), Bogoljub Marković (Mega), Dušan Miletić (Kluž), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Luka Mitrović (CSKA), Stefan Momirov (Spartak), Pavle Nikolić (Borac Čačak), Jovan Novak (King Ščećin), Aleksej Pokuševski (Partizan), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Nikola Tanasković (Budućnost), Uroš Trifunović (Turk Telekom).

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića kao i u novembarskom prozoru, biti Milenko Bogićević, Nemanja Jovanović, Vladimir Jovanović i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Jovan Petrović i Marko Stanojević.

U medicinskom timu prof. dr Dragana Radovanovića su prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić. Tim menadžer je Nebojša Ilić, ekonom Jovica Aničić, a PR menadžer Nina Kolundžija.

Reprezentacija Srbije 27. februara dočekuje selekciju Turske u dvorani Aleksandar Nikolić, a potom gostuje evropskom vicešampionu 2. marta u Istanbulu. Naš tim je u prva dva kola pobijedio reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine.