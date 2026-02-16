Andreas Obst trebalo bi da bude prvo pojačanje Dubaija za narednu sezonu u Evroligi.

Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

KK Dubai postoji dvije godine i ambicije su sve veće u Emiratima. Prvo su sa solidnim timom nastupili u ABA ligi, pa su zatim ove sezone drastično pojačali debitovali u Evroligi, a naredne godine planiraju da budu ozbiljan faktor i da napadnu šampionsku titulu.

Prema informacijama specijalizovanog španskog portala "Encestando", prvo pojačanje Dubaija za narednu sezonu biće sjajni šuter Andreas Obst iz Bajern Minhena.

U pitanju je dugogodišnji reprezentativac Njemačke, koji je sa ovom reprezentacijom osvojio Svjetsko i Evropsko prvenstvo, a koji je takođe vrlo bitan igrač Bajerna. Važi za vjerovatno najboljeg "trojkaša" u Evroligi, pa zato i ne čudi što je Dubai odlučio da ga angažuje.

Obst će u julu inače proslaviti 30. rođendan, a ove sezone prosječno daje 15,5 poena u Evroligi, uz izvrsnih 41 odsto šuta za tri poena, a znamo da je sposoban i da ubaci sedam-osam trojki za veče.

Navodno, neće biti jedino pojačanje Dubaija i klub iz Emirata ima predugovor i sa Elijem Okobom iz Monaka.