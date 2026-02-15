Panatinaikos pretrpio poraz od "fenjeraša" tabele grčkog prvenstva, Kolososa sa Rodosa. Dimitris Janakopulos traži od FIBA i Evrolige da zaštite i njega i njegovo ulaganje u tim.

Izvor: X.com/amerikanos24tv/Instagram/dpg7000

Panatinaikos je doživio ponižavajući poraz od Kolososa sa Rodosa (97:102) u domaćem prvenstvu, pred svojim navijačima, protiv ekipe koja je ušla u halu OAKA kao jedna od dvije sa najslabijim skorom (4-14).

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos (52) oglasio se odmah poslije utakmice i objavio ljutiti „stori“ na Instagramu, tražeći objašnjenja od FIBA i Evrolige da li može da se zaštiti. Uložio je ogroman novac u tim, budžet je 40 miliona eura, a ekipa bruka i sebe i klub koji vodi.

„U potpunosti razumijem da ugovori moraju da budu garantovani. U potpunosti razumijem da igrači moraju da budu zaštićeni. Ja i moja porodica smo to dokazali u svakoj vrsti biznisa kojim se bavimo, da poštujemo svakog zaposlenog. Ali zar ne bi trebalo da i Evroliga pokuša da zaštiti vlasnike kada treneri i igrači stvaraju takve probleme timu ili bilo kojoj kompaniji?“, pitao se Janakopulos dok je išao kolima iz dvorane.

Ogromna kriza potresa PAO

Najefikasniji igrači Panatinaikosa protiv Kolososa bili su Džedi Osman sa 19 poena, Kendrik Nan sa 15 (3/8 za tri), Rišon Houlms sa 12, Huančo Ernangomez sa 11, ali ništa nije pomoglo da ekipa Ergina Atamana izbjegne blamažu. Goste je do čuda predvodio američki krilni košarkaš Tevin Mek (29) sa 19 poena.

Velika kriza očigledno drma ekipu Ergina Atamana, pa više nije iznenađenje ni da izgubi u domaćem prvenstvu, u kojem ima skor 15-3 i u pretprošlom kolu izgubila je od Arisa 95:102. U Evroligi za sobom ima veoma bolan poraz protiv Fenerbahčea, košem Vejda Boldvina u posljednjoj sekundi, a prošle nedjelje doživjela je pravi šamar na gostovanju Partizanu u Beogradskoj areni.

U grčkom prvenstvu Panatinaikos zaostaje tri pobjede za vodećim Olimpijakosom (18-0), dok u Evroligi ima učinak 16-12 i na devetom je mjestu, poziciju iznad Crvene zvezde sa istim učinkom. Za prvoplasiranim Fenerbahčeom „zeleni“ u EL zaostaju četiri pobjede, jer je tim Šarunasa Jasikevičijusa na vrhu sa skorom 20-7.