Luka Mitrović bio je iskren o rastanku sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MN Press

Nekadašnji kapiten Crvena zvezda Luka Mitrović našao je svoje "mjesto pod suncem" u CSKA Moskva. Odlazak sa Malog Kalemegdana nije bio onakav kakav su navijači očekivali, a kada je sezona loše krenula po crveno-bijele, iskusni centar je pozvan da se vrati. Ipak, to za njega nije bila opcija, trenirao je individualno dok nije stigao poziv iz Rusije.

Nije trebalo Mitroviću mnogo vremena da pronađe svoje mjesto u timu i uživa u redovima velikana koji ne igra na najvećoj sceni zbog zabrane izrečene ruskim klubovima.

"Osjećam se fenomenalno, evo sada su se slegli prvi utisci i može da se priča, poslije početne euforije koja ide uz dolazak u novi klub i novu sredinu. Kada se osvrnem sada, u kojoj sam situaciji bio i kada nisam imao klub sredinom novembra, kada je počela i neka nervoza, stvari nisu mogle da se odviju bolje po mene. Čekao sam i čekao i na kraju dočekao poziv CSKA. Da ne trošim sada riječi šta je CSKA i šta predstavlja. Okolnosti su, naravno, drugačije, nema Evrolige, ali ime CSKA je i dalje tu, organizacija je i dalje tu. Dobro sam se uvjerio u veličinu kluba i grada", rekao je Luka Mitrović u intervjuu za "Mozzartsport".

Kada je pozvao CSKA, nije bilo previše razmišljanja.

"Ni najmanje, naročito u situaciji kada je sezona uveliko počela. Pričao sam i ranije, to je donekle bila i ideja. Agenti i ja smo se dogovorili da se preskoči prvi krug ponuda koje će doći preko ljeta i da se sačeka ovako nešto.Naravno, potrebno je strpljenje, volja za individualnim radom dok se ekipe uveliko takmiče, ali sve se to donekle isplatilo. Tako da uživam u moskovskim danima."

Crvena zvezda je imala velikih problema sa povredama na startu sezone, povrijeđen je bio Bolomboj, a onda je i Hasijel Rivero doživio peh. Luka nije želio da bude privremeno rješenje, pa je u startu čelnicima stavio do znanja da želi da nastavi da gradi karijeru negdje drugdje.

"Nemam šta da krijem. Postojali su određeni kontakti kada sezona nije krenula onako kako je očekivano, uz neke povrede na visokim pozicijama. Ipak, ja sam još ljetos, kada je došlo do toga da klub želi da idemo različitim putevima i da ne nastavimo saradnju, tada sam već raskrstio. Kada je krenula priča o eventualnom povratku, u startu sam je odbacio. Ne zbog nekog mog velikog ponosa, nego smatram da bi možda bilo neozbiljno sa obje strane da se igramo 'idi mi – dođi mi'. Mislio sam da ne bi moglo mnogo dobrih stvari da iz toga izađe. Nisam htio da budem privremeno rješenje u svemu tome. U glavi sam raskrstio da ne ostajem, da tražim novi angažman i smatrao sam da je najbolje da nastavimo svako svojim putem. Mislim da nisam pogriješio. Ljudima sam tamo poželio svu sreću. Imam prijatelje za koje navijam iz sveg srca, a što se tiče profesionalne saradnje, krenulo je u nekom drugom pravcu."

Pored Mitrovića, klub su napustile još dvije legende kluba, Branko Lazić i Nemanja Nedović...

"Bilo je jasno, zbog načina na koji se završila prošla sezona, da će biti velikih rezova. Samo nismo znali na kome će se kola slomiti. Iskren da budem, mogao sam da naslutim da ću to možda biti ja, ali taj ugovor koji sam imao davao mi je sigurnost da ću ga odraditi do kraja. Nije došlo do toga, ali sam već naglašavao da sam imao važeći ugovor. U tom slučaju se zna kakve su obaveze sa obje strane i to mi je bila garancija da mogu da sačekam i da uzmem pravu ponudu. Nisam bio uskraćen ni za šta i, stvarno, kada se sada osvrnem, nemam za čime da žalim."

Nije zadovoljan svojim partijama prošle sezone.

"Iskren da budem, prethodna sezona nije bila na nivou standarda koje sam sebi nametnuo. Bilo je dosta amplituda u formi, sa ulogom i minutažom. Bila je i povreda u momentima koji su mogli da budu povoljni po mene, posebno poslije povrede Džoela, gdje sam mogao da pronađem neku ulogu, ali se tu nadovezala moja povreda, pa sam pauzirao dva mjeseca poslije Kupa. Gomila je tu faktora koji su uticali na slabiju sezonu, ali to je sport. Dešavaju se takve stvari jer nije sve ni crno ni bijelo. Mnogo tu ima sitnih detalja koji utiču na sezonu i njen pravac."

I dalje prati utakmice Crvene zvezde i poručuje da ne treba biti lažno skroman.

"Pratim, ne uz neku veliku euforiju zbog prevelikog broja utakmica, jer kada upališ TV, ne znaš više ni koja je utakmica. Pratim, naravno, i Zvezdine i Partizanove utakmice. Navijam prije svega za moje prijatelje sa kojima imam privatnu povezanost. Zvezda izgleda fizički baš dobro, to je očigledno nešto čemu se težilo – da se napravi fizički moćna ekipa, što je u ovom ritmu i ludilu jedan od presudnih faktora. Ideja Zvezde je bila jasna i to se vidi. Imaju širok i moćan roster i čak ih ni povrede koje se dešavaju ne uspijevaju da poremete, jer u svakom momentu imate sjajnu zamjenu na svakoj poziciji. Ne treba biti lažno skroman što se tiče kvaliteta i budžeta. Razlike između ekipa su minimalne, jer svi vide da se stalno mijenjaju pozicije na tabeli. Vidim da su stalno aktuelne priče o F4, ali to je jako dugačak put. Najvažnije je da se dođe do plej-ofa, a tu su razlike baš male."