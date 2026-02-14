Ergin Ataman se nije pojavio na konferenciji za medije poslije poraza od Fenerbahčea jer mu je pozlilo.

Izvor: EPA/PETE ANDREOU

Panatinaikos je izgubio od Fenerbahčea u triler završnici meča Evrolige (85:83). Vejd Boldvin je dao koš za pobjedu uz zvuk sirene i posle toga je nastao haos na terenu. A, posle svega toga Ergina Atamana nije bilo na konferenciji za medije.

Pojačalo je to dodatno spekulacije o nezadovoljstvu koje postoji u ekipi i "podgrejalo" priča o potencijalnom otkazu, ali su se iz grčkog kluba brzo oglasili povodom svega toga.

Panatinaikos je objasnio da je Atamanu pozlilo poslije meča, da mu je skočio pritisak i da su mu ljekari odmah ukazali prvu pomoć. To je prema njihovom objašnjenju bio razlog što nije došao na konferenciju.

Prije svega toga je na terenu nastao potpuni haos, Matijas Lesor je nasrnuo na Boldvina, malo je falilo da izbije tuča na terenu.